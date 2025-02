Equity crowdfunding, Mamacrowd raccoglie 41 milioni di euro nel 2024

Una raccolta da 41 milioni di euro (31,9 milioni da start-up e pmi, altri 9 milioni dall’immobiliare) raggiunta attraverso 42 campagne che hanno coinvolto quasi cinquemila investitori e hanno sostenuto numerose start-up e piccole e medie imprese nel proprio percorso di ricerca capitali e di crescita. Sono i numeri del 2024 di Mamacrowd, la principale piattaforma di equity crowdfunding italiana per capitale raccolto di proprietà del Gruppo Azimut.

Mentre si fanno i conti del passato recente, si guarda già avanti: «Nel 2025 abbiamo introdotto servizi essenziali per le aziende che vogliono avviare la loro attività e raccogliere capitale, partendo da strumenti come il simulatore di cap table fino alla generazione di una bozza di statuto» ha spiegato Maurizio de Gregorio, Ceo di Mamacrowd.

«Il nostro obiettivo» ha aggiunto «è supportare startup e PMI nella costruzione di una strategia di funding solida e scalabile. Dalla raccolta con investitori privati fino all’accesso al mercato pubblico, semplifichiamo ogni fase del processo. Le piattaforme di equity crowdfunding, come la nostra, sono uno strumento regolamentato che garantisce un percorso sicuro e trasparente, tutelando sia gli imprenditori che gli investitori».

Scendendo nel dettaglio, nel 2024 Mamacrowd ha supportato 35 società nel segmento Startup e PMI per una raccolta complessiva di 31,9 milioni di euro. Secondo i dati di Crowdfundingbuzz, rappresenterebbero una quota del 63 per cento del mercato.

Il crowdfunding si è confermato uno strumento di marketing efficace per società B2C che vogliono fare leva sulla propria base clienti e fan, come testimoniato nel caso di Baladin, lo storico birrificio di Piozzo, protagonista di una raccolta da 5 milioni di euro, che ha coinvolto più di 2000 investitori.

Se il crowdfunding è da sempre stato associato ad attività B2C, il 2024 ha visto un crescente interesse verso modelli B2B, che hanno rappresentato circa il 40 per cento delle società in campagna.

Tra queste spicca il caso di I-RFK Next, società di scopo per l’acquisizione della maggioranza di un importante gruppo nel settore del marketing digitale, promossa da I-RFK che ha raccolto 3,1 milioni di euro e ha visto la partecipazione del fondo AZIMUT ELTIF - Venture Capital ALIcrowd III. Oppure Biogenera, una biotech company che crea nuovi farmaci personalizzati in base al DNA per la cura di malattie rare che ha raccolto 1,6 milioni di euro da circa 500 investitori in un round pre-quotazione su EuroNext Parigi.

Il 2024 è stato anche il primo anno di piena attività del portale sotto il regolamento europeo. Secondo uno dei primi report pubblicati a fine anno (fonte European Equity Crowdfunding Landscape), 2 campagne ospitate sul portale si sono posizionate nella top 5 europea per capitale raccolto (Baladin e Macelleria Zivieri).

Nel corso dell’anno la società ha lavorato intensamente per aggiungere nuovi servizi di intermediazione come SPV e fiduciaria, atti a rendere il percorso di raccolta di capitali più efficiente. Questo lavoro ha permesso nel 2024 di ospitare diverse campagne che hanno visto anche il co-investimento di primari investitori VC, tra quali i comparti ALIcrowd di Azimut, Vertis Sgr, CDP Venture Capital sgr e Opes Italia Sicaf.

Seguendo la vision di essere a fianco delle imprese anche dopo la raccolta, sono stati inoltre sviluppati servizi per le comunicazioni ai nuovi soci, per tenerli aggiornati sui risultati di business e societari. Non ultimo, per le startup è stato introdotto un tool per la generazione automatica dei documenti necessari alle certificazioni per le agevolazioni fiscali degli investitori, tornate in primo piano con il recentemente approvato Scaleup Act.

Il 2024 è stato anche l’anno dove il DDL Capitali ha introdotto la dematerializzazione delle quote per le srl. Mamacrowd ha risposto a questa novità normativa accreditandosi ufficialmente come Issuer Agent per Montetitoli Spa (società del gruppo Euronext).

Per quanto riguarda il mercato dell’equity crowdfunding immobiliare, Mamacrowd continua a rappresentare un’opportunità significativa per progetti innovativi e di valore. Mamacrowd ha raccolto nel 2024 9,2 milioni di euro, che rappresentano il 19% del mercato complessivo (fonte Crowdfundingbuzz), in campagne rivolte a progetti di sviluppo immobiliare registrando una crescita significativa rispetto all’anno precedente. Nel 2024 diverse campagne hanno raccolto in poche ore oltre un 1 milione di euro.