Ritorna a Shanghai la Settima Edizione di Italian Design Icons

IDI - Italian Design Icons torna dal 25 al 27 Novembre in Cina a Shanghai per la settima e più grande edizione mai realizzata finora. Questo originale evento dedicato al design Made in Italy nasce da un’idea di DP Group ed organizzato da Eastant Communication & Events, presso una delle più esclusive gallerie d’arte a Shanghai, il Powerlong Art Center.



In linea con quanto stabilito dalla Giornata del Design Italiano – iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura, il tema di quest’anno sarà "Ri-Generazione: Design e Nuove Tecnologie per un Futuro Migliore e Sostenibile". Obiettivo dell’evento è creare una vetrina promozionale attraverso la quale brand iconici dell’eccellenza italiana, appartenenti a diversi settori, possano presentare al pubblico cinese i prodotti del manifacturing piu’ innovativi.

IL PROGRAMMA

Il design ed i brand italiani sono da sempre caratterizzati da una armoniosa combinazione di ricerca estetica ed innovazione, ponendo particolare attenzione non solo a risolvere problemi funzionali della vita quotidiana, ma anche a migliorare il benessere delle persone, con uno sguardo al tema della sostenibilità ambientale.

In rappresentanza dell’eccellenza del manifatturiero e design industriale italiano, numerosi saranno i brand che esibiranno alla Settima Edizone di IDI, tra cui Ariston, Comau, Ducati, FAAM, Fincantieri, Goglio, Icona, iGuzzini, Marposs, Maserati, Vespa del Gruppo Piaggio, Pirelli, Radici, Tecnica Group China, UFI Filters and Virtuarch. I marchi presenteranno i loro prodotti e progetti più innovativi, per mostrare al mondo l'alto livello della tecnologia Made in Italy nei diversi ambiti industriali, spaziando dall’automotive, al fashion, come anche alla robotica.

IDI - Italian Design Icons è un’iniziativa patrocinata dal Consolato Generale d'Italia a Shanghai e dalla Agenzia ICE, organizzato anche con il supporto della Camera di Commercio Italiana in Cina e della Italy China Council Foundation. Tra gli sponsor possiamo annoverare Altacorte, D’Andrea & Partners, Fil Man Made Group, McQueen, New Sky Asia, Savino Del Bene, Vudafieri Saverino Partners, Suzhou National New & Hi-Tech Industrial Development Zone, illy, Istituto Marangoni, Patrizia Pepe, Pinko e Safilo. Si ringraziano inoltre per l'entusiastica partecipazione anche le rappresentanze universitarie nazionali ed internazionali, i media e F&B partners, che seguiranno durante i 3 giorni di attività.

L’evento aprirà al pubblico sabato Novembre 25 e nelle tre giornate si susseguirà un ricco calendario di eventi, tra cui seminari, workshop ed opportunità di networking, durante i quali il pubblico potrà fare esperienza diretta del design italiano. Il conto alla rovescia è cominciato. Le Icone del Made in Italy stanno per rivelarsi in Cina!