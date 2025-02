San Valentino: le coppie italiane sono quelle in Europa che litigano meno sui soldi

Finché denaro non ci separi! Non funziona in Italia, sembra. Un’indagine di Revolut alla vigilia di San Valentino ci fa scoprire che le coppie italiane sono quelle che litigano meno in Europa per questioni di soldi e di questioni economiche parlano molto tranquillamente.

Il 72% degli italiani, secondo la ricerca condotta in tutto il Vecchio Continente su un campione di 21mila persone, sostiene che condividere apertamente le questioni finanziarie con il proprio partner sia essenziale per una relazione sana. L’Italia così guadagna la terza posizione in Europa in una ipotetica classifica sull’apertura finanziaria nei rapporti d’amore. Prima solo Spagna e Portogallo, con il 74%. In fondo alla graduatoria ci sono la Lettonia e la Repubblica Ceca dove affrontare il tema denaro in coppia è più difficile.

Le italiane sono più a loro agio degli italiani nel discutere di denaro con il proprio partner: il 74% contro il 71%. E soprattutto i giovani sono più propensi a parlarne apertamente. La Nella fascia di età tra i25 e i 34 anni la percentuale di chi si sente tranquillo raggiunge il 76%.

Primato italiano per quanto riguarda i litigi per denaro. Quasi la metà degli intervistati, infatti, afferma di avere lo stesso punto di vista del partner su questioni economiche, evitando così discussioni e tensioni (45%). Bene in confronto ad altri Paesi europei. In Romania, per esempio, solo l’11% delle coppie dichiara di non litigare per soldi.

Anche sul lato discussioni ci sono differenze in base all’anno di nascita. In Italia i più giovani (18-24 anni) e gli over 65 sono coloro che affrontano meno discussioni finanziarie con il proprio partner. Più litigiosi gli italiani nel periodo della progettualità (acquisto della casa, figli). Ecco che infatti i Millenials (35-44 anni) sono quelli che più spesso si trovano a battibeccare per il denaro (53%).

Come la risolvono? Una delle strategie più utilizzate per gestire il denaro in coppia in Italia è il conto cointestato. Quattro italiani su dieci considerano questa soluzione la migliore per garantire trasparenza e organizzazione nelle spese condivise. Nel 2024, il saldo medio mensile delle coppie italiane titolari di conti cointestati su Revolut è stato di oltre 550 euro. Le principali spese gestite tramite questo strumento riguardano acquisti al supermercato, seguiti da ristoranti, shopping, trasporti e bollette. Tra chi sposa invece la soluzione dei conti separati prevalgono le donne (42%).