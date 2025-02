Porsche Italia, è record di vendite nel 2024

In un mercato automotive segnato da paure e incertezze, Porsche Italia si riconferma nel 2024 come punta di diamante del mercato italiano dell’auto. A testimoniarlo i numeri: 8223 autovetture consegnate (con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente) e una quota di mercato che dallo 0,4% del 2014 è passata ora allo 0,53%. Niente male per un brand di lusso.

L’Italia si riconferma terzo mercato per la Porsche, dopo la nativa Germania e il Regno Unito. A confermare questo risultato nell’anno appena trascorso hanno sicuramente contribuito i nuovi modelli usciti nel 2024, che hanno visto ben 4 linee di prodotto rinnovate sui 6 modelli disponibili.

La nuova Panamera, con un design rinnovato, una performance elettrica migliorata (per la versione ibrida plug-in) e le sospensioni Porsche active-ride per un comfort di guida senza eguali. Anche l’intramontabile 911, icona senza tempo, è stata rinnovata con un alto livello di personalizzazione e una nuova tecnologia t-hybrid (sul modello Gts di derivazione sportiva) per un aumento della potenza complessiva. C’è poi la nuova Taycan; anche lei con le nuove sospensioni active-ride, una ricarica della batteria elettrica più veloce e un’autonomia aumentata del 35% rispetto al modello precedente. Infine c’è la Macan 4, il suv full-electric della casa di Stoccarda, con connettività all’avanguardia, aerodinamica da vera sportiva e un’autonomia dichiarata di più di 600 chilometri. Un azzardo che sembra aver ripagato, tant’è vero che le vendite di veicoli elettrici Porsche in Italia hanno rappresentato il 13,6% delle vendite totali, rispetto ad una media di mercato del 4,2%.

Ma il mondo Porsche va aldilà delle sole automobili. L’obiettivo della casa, come detto dallo stesso Amministratore delegato di Porsche Italia, Pietro Innocenti, è quello di creare un vero e proprio ecosistema dedicato al cliente, seguendo il motto “from customer to client”.

Fra le iniziative intraprese in tal senso vi è la “Destination Porsche”, un nuovo approccio ai centri fisici (concessionarie) che vuole trasformare questi luoghi da punti di vendita e assistenza a veri e propri “punti di esperienza”, assecondando i desideri dei clienti che vogliono un’esperienza più dentro al brand. Attualmente in Italia sono stati inaugurati 6 centri Destination Porsche.

C’è poi il Porsche Experience Center Franciacorta. Situato in uno dei luoghi più belli del Belpaese, il centro dispone di una pista, di un ristorante, di una nuova lounge e molto altro ancora. Lo scorso anno il Porsche Experience Center ha registrato 68mila visitatori di 91 nazionalità, attirati dai test di guida su pista, dalla drift academy, e da tutte le altre esperienze praticabili in questo centro all’avanguardia.

Il 2025 sarà il quarantesimo compleanno di Porsche Italia. Per festeggiare, la casa automobilistica ha deciso di creare una serie limitata di prodotti customizzati, realizzata in collaborazione con Ferragamo. La serie limitata vedrà la produzione di 40 Porsche 911 gts e 12 Taycan 4s.