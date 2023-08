L'Olanda in recessione rimette in discussione il Patto di stabilità europeo

Secondo calo trimestrale consecutivo, l’Olanda entra in recessione tecnica, la prima volta dopo la pandemia. Pesa sui dati, il calo delle esportazioni e anche dei consumi interni, che non marciano più con lo stesso ritmo dello scorso anno. L’ufficio nazionale di statistica ha certificato che Pil nel secondo trimestre è calato dello 0,3% annuo e dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Quindi, il secondo segno negativo trimestrale consecutivo, dopo la contrazione dello 0,4% dei primi tre mesi dell’anno. E gli analisti non parlano di un miglioramento in tempi brevi.







Leggi l'articolo completo su Verità e Affari