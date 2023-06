“Italian Icons of China”, Comau

Per fornire ai nostri lettori un esame approfondito di come le aziende italiane hanno operato sul mercato cinese, abbiamo iniziato la nostra serie di articoli "Italian Icons of China" conducendo interviste con alcuni dei principali amministratori delegati delle più importanti aziende italiane presenti sul mercato cinese. Parleremo delle loro storie di successo, illustrando le specificità di come avere successo nel mercato cinese in base al background della loro azienda, alla storia dei loro marchi e a come hanno gestito l'espansione del business in base ai loro specifici punti di forza e alle condizioni di mercato. Le nostre Icone forniranno anche i loro suggerimenti per il mercato cinese, per le multinazionali, le piccole e medie imprese, gli imprenditori e tutti i leader d'azienda nel mezzo, sulla base delle loro esperienze di investimento, delle differenze tra Italia e Cina e delle proiezioni future sia per la Cina che per il loro settore.



Per il nostro quarto articolo della serie, abbiamo un'intervista esclusiva con Gaetano Cantalupo. Gaetano Cantalupo è entrato in Comau nel 2020, e ora ricopre il ruolo di Head of Countries Cluster APAC dell'azienda.

Gaetano Cantalupo - Head of Countries Cluster APAC

Gaetano Cantalupo è entrato nel Gruppo FCA nel 2010 come Head of China Projects e nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi tra cui quello di Head of Manufacturing Engineering (Technology Center), Deputy General Manager per la JV GAC FCA e General Manager dello stabilimento Jeep di Guangzhou.

Complessivamente, Gaetano vanta quasi 25 anni di esperienza in aziende multinazionali complesse operanti nel settore automobilistico.

Da quando si è trasferito in Cina nel 2010, ha ricoperto ruoli sia commerciali che tecnici e ha colto le crescenti opportunità del mercato gestendo e sviluppando progetti e business molto impegnativi.

Grazie agli anni di lavoro all'estero in aziende multinazionali complesse, Gaetano ha una vera passione e un'esperienza diretta nella gestione di organizzazioni multiculturali.

Da quanti anni Comau opera in Cina? Perché concentrarsi su questo mercato in particolare?

«Comau opera in Cina da circa 25 anni. Si tratta di una scelta dettata da diverse ragioni:

Mercato: La posizione del mercato cinese sta diventando sempre più importante.

Consumi: La Cina ha un'enorme base di popolazione e, con l'aumento del reddito dei consumatori e l'urbanizzazione, ha un grande potenziale di consumo.

Risorse: La Cina dispone di una matura catena di fornitori di auto, che offre a Comau buone opportunità di sviluppo locale.»

Considerando l'immenso divario culturale tra Cina e Italia, secondo la sua esperienza quali sono le opportunità e le insidie di questo fattore? Questo influisce sull'attività della vostra azienda nel mercato cinese? È un aspetto che ritenete di dover superare per i prodotti e/o le attività di marketing nel mercato cinese? Oppure può essere utilizzato come strumento per esplorare nuove strade di pensiero innovativo per la vostra azienda?

«Le imprese multinazionali incontreranno sia opportunità che sfide nella gestione di attività interculturali. Parlando di opportunità, Comau a livello globale ha una lunga storia nel campo dell'automazione; come team, possiamo condividere e utilizzare queste preziose risorse per avviare rapidamente l'attività in altre regioni. Comau condivide anche i risultati della ricerca e sviluppo, riducendo così i costi di sviluppo della tecnologia. Come azienda globale, Comau ha un'impronta globale, che può servire meglio i clienti di tutto il mondo. Per quanto riguarda le sfide, le differenze culturali, come la lingua, il background culturale, ecc. esistono durante il lavoro, e abbiamo bisogno di una maggiore comunicazione in relazione a come influisce sull'efficienza del lavoro. Le multinazionali hanno processi di lavoro lunghi e complicati, in un certo senso mi permette di garantire l'accuratezza, viceversa questo lungo meccanismo decisionale ci frenerà sul mercato».

Per quanto riguarda l'industria dell'automazione e della robotica, quali sono le sfide particolari che le aziende del vostro settore devono affrontare sul mercato cinese? Poiché Comau è un attore globale in questo campo, come si colloca la Cina rispetto ad altri mercati? Ci sono differenze fondamentali nelle difficoltà affrontate dalle aziende straniere rispetto a quelle nazionali o sono universali?

«Con la trasformazione e il potenziamento dell'industria manifatturiera cinese, la domanda di automazione e robotica è enorme. Per questo motivo, molti nuovi operatori entrano in questo mercato e crescono rapidamente con il sostegno del capitale locale. In primo luogo, alcuni nuovi arrivati partecipano al mercato con un prezzo molto basso, interrompendo la normale concorrenza del mercato. In secondo luogo, alcuni nuovi arrivati possiedono una tecnologia avanzata, basata su strategie di ricerca e sviluppo flessibili e veloci, e acquistano anche imprese ad alta tecnologia. Infine, alcuni nuovi arrivati creano cooperazioni strategiche con imprese nazionali o OEM locali, che legano la loro attività al cliente locale. Lo sviluppo di Comau, in qualità di player globale dell'automazione, dipende da persone innovative, da un'organizzazione forte e flessibile, da un'innovazione continua e da prodotti competitivi. Possediamo tecnologie e soluzioni avanzate, che consentono a Comau di essere ancora attiva e leader nel mercato cinese».

In base al tema dell'IDI di quest'anno, qual è il ruolo che le nuove tecnologie svolgono nell'ambito della progettazione complessiva dei progetti della vostra azienda?

«Il design industriale è strettamente legato allo sviluppo della scienza e della tecnologia. Il design è influenzato da due fattori importanti: i materiali e la tecnologia. Comau crea valore in diversi settori (trasporti, industria e servizi pubblici) e su due dimensioni: prodotti e soluzioni integrate per l'automazione industriale, nonché sistemi di produzione avanzati e linee di produzione innovative e sostenibili. Semplice e riconfigurabile: le nostre tecnologie facilitano la flessibilità, l'uso di materiali/processi avanzati e la massimizzazione del ROI del cliente».

La vostra azienda ha implementato nei vostri progetti alcune caratteristiche uniche per il mercato cinese? Create appositamente e diverse da quelle di altri mercati? Se sì, perché?

«No».

In Cina, così come a livello globale, l'emergere di contenuti creati dall'intelligenza artificiale è esploso negli ultimi anni; questa nuova normalità ha influenzato la vostra azienda e il modo in cui affrontate i progetti?

«Non ancora».

Considerando la spinta globale verso la carbon neutrality, quali iniziative la vostra azienda/settore intende attuare per migliorare la sostenibilità?

«Raggiungere una vera sostenibilità è certamente una delle maggiori sfide per l'industria del XXI secolo. Tutto è collegato. Le buone pratiche commerciali di un'azienda non riguardano solo i suoi dipendenti, fornitori e clienti, ma anche la natura e la società. Noi di Comau ne siamo ben consapevoli ed è per questo che il nostro impegno per la sostenibilità è così profondo, abbracciando ampie questioni strategiche nel perseguimento di questo obiettivo. Anche se temi come la diversità e l'inclusione, l'uso responsabile delle risorse e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, la salute e la sicurezza sul lavoro e le procedure di acquisizione responsabili possono sembrare non correlati, sono elementi cruciali per una transizione di successo verso un futuro più verde e autosufficiente. La continua spinta all'innovazione di Comau l'ha portata naturalmente ad adottare e creare soluzioni e tecnologie sostenibili, sia per le proprie attività che per quelle dei propri clienti. Lavoriamo per aiutare l'industria e la società in vari progetti in quattro aree specifiche».

Nel 2023, quali sono le tendenze del design che ritiene debbano essere prese maggiormente in considerazione in Cina?

«Riconfigurabilità, flessibilità e modularizzazione sono le tre principali tendenze di progettazione nella produzione di automazione.

Lo sviluppo della Family Series Product Design

Sviluppo di prodotti personalizzati

Sviluppo di un design verde e sostenibile

Progettazione IA»

Tra un anno, secondo lei, quale sarà il principale punto di riferimento del mercato cinese per le aziende che si occupano di automazione e robotica?

«Noi di Comau crediamo che ci sarà un nuovo modo di produrre, che chiamiamo HUMANufacturing. Nel campo della robotica, leggerezza, miniaturizzazione e collaborazione con l'uomo sono alcune delle tendenze emergenti. I software di modellizzazione e programmazione dei robot hanno iniziato a ricevere grande attenzione. I robot di intrattenimento e di servizio sono ora meno numerosi, ma è un settore in via di sviluppo. La modularizzazione e il collegamento in rete sono altre tendenze chiave, e anche la tecnologia delle applicazioni robotiche sta guadagnando terreno negli ultimi tempi. Nel campo dell'automazione, la nuova tendenza di sviluppo si orienta principalmente verso set completi di soluzioni tecnologiche per l'automazione, il vantaggio dei set completi di tecnologia è che i principali produttori possono facilmente integrare le loro nuove tecnologie, rendendo le linee di produzione più flessibili».

A cura di: Avv. Carlo D’Andrea, Vice Presidente della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina