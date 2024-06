Il Gruppo Rana premiato dal Moige per la campagna «Sfogliavelo- Sfogliagrezza

A Roma presso aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati è stata presentata la nuova edizione di “Un anno di zapping e di streaming 2023-2024”. La guida, che dal 2023 si è trasformata in un archivio digitale è a cura dell’Osservatorio Media del MOIGE, Movimento Italiano Genitori, che ha analizzato oltre 300 produzioni, assegnando 37 premi totali, ai quali si aggiungono 6 menzioni speciali assegnate da Polizia Stradale, Polizia delle Comunicazioni, F.I.C. Federazione Italiana Cuochi, CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, UILDM - Unione Italiana Lotta alla distrofia Muscolare, AICDC Associazione italiana content and digital creator.

Le categorie analizzate sono: Intrattenimento, cultura e informazione Fiction, serie tv, docu-fiction Programmi per bambini e ragazzi; Canali web e social; Comunicazioni commerciali e branded entertainment content.

Nella categoria “Branded entertainement Content” l'Osservatorio del MOIGE ha conferito” al Gruppo Rana il premio per la campagna di comunicazione "Giovanni Rana - Sfogliavelo e Sfogliagrezza" con la seguente motivazione ": Per aver trasmesso, in un clima di allegria che ha sempre caratterizzato la comunicazione dell’azienda, il messaggio dell’arte italiana della buona cucina, ottenuta grazie a cura e ricerca continue, a partire da una persona appassionata che ha coinvolto la propria famiglia nel suo progetto e fatto diventare famiglia la propria azienda ."

Gian Luca Rana (CEO Gruppo Rana) ha così commentato "Siamo estremamente orgogliosi di essere insigniti di questo prestigioso premio ed ancor più della sua motivazione. Aver coinvolto in un progetto unificante tutta la nostra famiglia ed averla poi allargata a più di tremila persone nel mondo: questo è un percorso straordinario, senza fine! Accanto a questa passione, c'è il nostro stile di comunicazione, da sempre caratterizzato da una nota di allegria imprescindibile, unita ad una profonda autoironia, a partire da mio padre fino a tutti i collaboratori che hanno condiviso lo schermo con lui. Il riconoscimento di tutto ciò da parte del MOIGE è perciò di grande valore, testimonia il nostro impegno costante nel creare una narrazione autentica, sincera, in grado di coinvolgere e trasmettere emozioni gioiose e positive. Per me e per tutta la famiglia Rana, è un'emozione grandissima aver condiviso, in questi 40 anni di comunicazione, attraverso gli spot, la nostra passione per la qualità, il gusto, la creatività, l'amore per la tavola e la convivialità."

Giovanni Rana (Presidente Gruppo Rana) ha dichiarato: Sono profondamente onorato e grato di ricevere questo importante riconoscimento. Da sessantadue anni abbiamo il previlegio di essere presenti nei frigoriferi delle case degli italiani e da quarant'anni, prima io, poi anche i miei collaboratori siamo entrati nelle televisioni, raccontando i nostri prodotti con passione e sempre con il sorriso. Ricevere questo premio è un'emozione indescrivibile, perché celebra un viaggio straordinario fatto di dedizione, amore per la qualità e l'immensa gioia di creare momenti di felicità insieme."

Al seguente link è possibile consultare gratuitamente l’archivio digitale “Un anno di zapping e di streaming”, aggiornato con le schede di tutti i prodotti della stagione 2023-2024 presi in esame dall’Osservatorio media del MOIGE: https://www.moige.it/guida-un-anno-di-zapping/