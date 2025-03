Barbara Berlusconi si lancia nel gossip

Barbara Berlusconi emerge come principale azionista di Unaluna, la media company digitale milanese fondata nel 2021 da Franco Villa e Francesca Muggeri. La start-up, attiva nella produzione di contenuti digitali, gestisce The Muffa, un canale social dedicato all’ambiente e alla sostenibilità, e Whoopsee, un portale di informazione su celebrità, gossip e moda, ispirato ai modelli internazionali di TMZ e Page Six. Tra i soci figurano anche i fratelli Elkann e, con una piccola partecipazione, Leonardo Del Vecchio. Nel consiglio di amministrazione, inoltre, siede Andrea Stroppa, consulente di Elon Musk in Italia.

La fiduciaria di Barbara Berlusconi e il parterre di azionisti

L’investimento di Barbara Berlusconi rappresenta la quota singola più significativa (17,6%) e rientra tra le sue rare operazioni personali note. Dal 17 febbraio 2024, la sua partecipazione è intestata alla Riva Reno Fiduciaria di Bologna, dopo la revoca del mandato alla precedente fiduciaria Siref. Il capitale di Unaluna è suddiviso tra numerosi azionisti, alcuni dei quali schermati da fiduciarie. Tra questi, la Luchi Fiduciaria detiene l’1,4% delle quote e in passato è apparsa tra i pochi investitori italiani coinvolti nell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk.

Un’altra partecipazione interessante è quella di Red srl (4,6%), veicolo societario milanese che, secondo alcune ricostruzioni, potrebbe essere riconducibile a LMDV, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio. La gestione di Red è affidata a Nicolò Karim Forni, mentre a rappresentarla figura Paolo Altomare, responsabile investimenti di LMDV.

Gli altri investitori: Gedi e Mediaset

Tra i soci di Unaluna compare anche Matteo Sordo, dirigente Mediaset e amministratore delegato della concessionaria Digitalia ‘08, con una quota del 2,2%. Un’altra presenza rilevante è quella di Gedi Digital (14,4%), parte del gruppo Gedi, controllato da Exor della famiglia Elkann-Agnelli e proprietario di testate come La Repubblica, La Stampa e Il Secolo XIX. Inoltre, un ulteriore 10% delle quote è custodito dalla Simon Fiduciaria, storicamente legata alla gestione del patrimonio Agnelli-Elkann.

L’asse tra Andrea Stroppa e gli Elkann

Andrea Stroppa, noto per la sua vicinanza a Elon Musk, ha un rapporto consolidato con i fratelli Elkann, in particolare con Lapo. Questo potrebbe spiegare la sua presenza nel consiglio di amministrazione di Unaluna, composto da soli quattro membri (tre fino a un mese fa). Recentemente, Stroppa ha messo in liquidazione Artis Wrld, una sua società milanese che si proponeva di sviluppare contenuti digitali innovativi. Tra i soci di Artis Wrld figuravano Simon Fiduciaria (20%), la sgr Avm Associati (16,8%), Lorenzo Landini (4,7%) e il gruppo arabo Tharawat Holding Company, della famiglia reale saudita, con il 21,3%. Tuttavia, l’azienda non è mai stata operativa e, dopo bilanci in rosso e aumenti di capitale, è stata messa in liquidazione a febbraio 2024.

I bilanci di Unaluna e le prospettive future

A differenza di Artis Wrld, Unaluna è operativa fin dalla sua nascita, sebbene con bilanci tipici di una start-up. Nel 2023 ha registrato ricavi per 873 mila euro, in crescita, ma con perdite consistenti di circa 575 mila euro. Tuttavia, il sostegno degli azionisti e delle banche finanziatrici (Deutsche Bank, Intesa e Bpm) lascia intravedere buone prospettive di sviluppo per il futuro.

L’investimento di Barbara Berlusconi in Unaluna si inserisce in un più ampio contesto di diversificazione delle sue attività, che spaziano dall’arte – attraverso la Cardi Gallery – alla gestione patrimoniale con la Holding Italiana Quattordicesima, fino all’impegno sociale. La curiosità per il settore dei media digitali sembra condivisa con il fratello Luigi Berlusconi, che conosce bene la realtà di Unaluna e la sua ambizione di replicare modelli di successo internazionali nel settore del gossip e dell'intrattenimento.