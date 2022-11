De Stefano (Dir. Raipsort): «Sbagliato fare i mondiali in Qatar»

15.10 - L'attacco dalla responsabile di Raisport, che sta trasmettendo le gare

«I mondiali di calcio in Qatar non si dovevano giocare in un paese dove non si rispettano i diritti umani. E la Fifa in questo è complice». Durante la trasmissione «Il Ciroclo dei Mondiali» con cui la Rai racconta in esclusiva (pagata 170 mln di euro, si dice) ogni giorno le gare la direttrice di Raisport Alessandra Di Stefano ha attaccato il Qatar e la Fifa per l'assegnazione del torneo.

«Quando il sogno di andare in Qatar è sfumato per l'Italia, ci siamo interrogati sul senso di parlare di questa Coppa del Mondo. Non è stato facile decidere se tenere l'esclusiva»