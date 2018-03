Libri novità: i titoli più belli dedicati allo sport

Andrea Bressa - 7 marzo 2018

Proprio come il mondo della musica, anche quello dello sport rappresenta una miniera inesauribile di storie da scoprire, raccontare e leggere. Le vite e le carriere dei grandi campioni del presente e del passato, i racconti dei personaggi che hanno vissuto o che sono stati testimoni di epiche sfide che hanno segnato la storia, costituiscono da sempre un materiale narrativo prezioso, in grado di alimentare e dare vita a biografie, racconti e romanzi.

Per questo motivo proponiamo una lista di consigli di lettura, in continuo aggiornamento, che contiene le pubblicazioni secondo noi più interessanti fra quelle più recenti dedicate al mondo dello sport.

Jesse e Joe. Gli atleti che sconfissero Adolf Hitler, di Francesco Gallo

Per certi versi un pezzetto della guerra contro il nazismo, e contro tutto ciò che ha rappresentato, è stata vinta poco prima del secondo conflitto mondiale, grazie a due battaglie pacifiche, una sul ring e l'altra sulla pista di atletica. Jesse Owens e Joe Louis sono stati due atleti afroamericani protagonisti di imprese sportive rimaste nella storia, che hanno significato molto anche in termini politici e ideologici. Il primo lo si ricorda per le Olimpiadi di Berlino del 1936, con quattro medaglie d'oro (100 metri, salto in lungo, 200 metri e staffetta 4x100) vinte proprio sotto il naso di Adolf Hitler. Il secondo è stato uno dei più grandi pugili della storia, celebre, fra le altre cose, per aver messo KO nel 1936 il tedesco Max Schmeling, aggiudicandosi il titolo di campione del mondo. Due biografie eccezionali, capaci ancora di ispirare e di far riflettere.

Jesse e Joe. Gli atleti che sconfissero Adolf Hitler

di Francesco Gallo

(Ultra)

185 pagine

Più forte del buio. Niente può fermare i sogni, di Oney Tapia

Oney Tapia è un campione paralimpico cubano di lancio del disco (argento alle Paralimpiadi del 2016). Il suo handicap è la cecità. Ma Tapia non è nato cieco: nel 2011, mentre stava potando un albero, un ramo gli è caduto addosso facendogli perdere la vista. Una vita cambiata in un attimo, improvvisamente: un dramma che abbatterebbe chiunque. Eppure Oney Tapia è riuscito a trovare una strada alternativa, grazie alla forza di volontà e allo sport. Questo libro è la sua testimonianza: “nella vita tutto è possibile e i limiti che incontriamo li mettiamo noi per primi”.

Più forte del buio. Niente può fermare i sogni

di Oney Tapia

(HarperCollins)

232 pagine

Pedala! Il romanzo di chi ha voluto la bicicletta, di Davide De Zan

Davide De Zan è una delle più famose voci del giornalismo sportivo italiano, che da sempre segue con particolare attenzione il ciclismo. E proprio la sua passione per due ruote a pedali (ereditata dal padre Adriano, leggendario cronista sportivo) e la sua esperienza professionale formano il motore di questo interessante libro che racconta storie, aneddoti, curiosità del mondo del ciclismo. Dai grandi campioni del passato (Coppi, Gimondi, Moser, Bartali) alle sfide più recenti, passando per le vicende (eroiche e tragiche) di Marco Pantani, che fu anche grande amico dell'autore. De Zan non parla solo di atleti famosi, ma anche di persone normali che proprio grazie alla bicicletta sono riuscite a compiere imprese memorabili e talvolta incredibili.

Pedala! Il romanzo di chi ha voluto la bicicletta

di Davide De Zan

(Piemme)

238 pagine

Volevo solo pedalare... ma sono inciampato in una seconda vita, di Alex Zanardi e Gianluca Gasparini

Tutti conoscono Alex Zanardi e la sua incredibile carriera sportiva. Dopo aver perso le gambe in un incidente automobilistico in Germania, sul circuito del Lausitzring, nel 2001, è stato capace di reinventarsi come atleta paralimpico, correndo in handbike, conquistando notevoli traguardi in ambito internazionale (due medaglie d'oro a Londra 2012 e due a Rio 2016, più otto titoli ai campionati mondiali). In questo libro Zanardi racconta come ha fatto, con il suo solito stile pacato e ironico, riuscendo a infondere nei lettori un grande senso di fiducia in se stessi.

Volevo solo pedalare... ma sono inciampato in una seconda vita

di Alex Zanardi e Gianluca Gasparini

(Rizzoli)

270 pagine

L'ultima discesa, di Eric LeMarque e Davin Seay

È la storia vera di Eric LeMarque, campione di hockey franco-statunitense (in attività negli anni Ottanta e Novanta) e grande appassionato di snowboard. Durante una discesa fuoripista, in solitaria con la sua tavola, Eric si perde, rimanendo in balia della natura, del freddo e della disperazione. Otto giorni da solo, a un passo dalla morte: un racconto di caduta e rinascita che fa riflettere sulle risorse fisiche e mentali che ognuno di noi è in grado di mettere in campo, anche nelle situazioni più drammatiche. Da questo libro è stato tratto l'omonimo film diretto da Scott Waugh e interpretato da Josh Hartnett e Mira Sorvino.

L'ultima discesa

di Eric LeMarque e Davin Seay

(Sperling & Kupfer)

239 pagine

Sei anni, sei mesi, dieci giorni. La leggenda di Marvelous Marvin Hagler, di Andrea Bacci



Sulla boxe sono stati scritti innumerevoli libri. È indubbiamente uno degli sport più gettonati da chi è in cerca di storie affascinanti ed epiche. In questo libro Andrea Bacci racconta di Marvin Hagler, detto “Marvelous”, “Meraviglioso”, uno dei pugili più forti e famosi nella storia dei pesi medi fra gli anni Settanta e Ottanta. Potenza e classe, violenza e tecnica sono state le caratteristiche che lo hanno reso una leggenda. Scoprirne la carriera significa fare un tuffo in un'epoca di grandi campioni, come Roberto Durán, Thomas Hearns, John Mugabi (La Bestia) o Sugar Ray Leonard, e di indimenticabili sfide sul ring.

Sei anni, sei mesi, dieci giorni. La leggenda di Marvelous Marvin Hagler

di Andrea Bacci

(Ultra)

174 pagine

La pattinatrice sul mare, di Paolo Foschi

Questo libro è invece un giallo, che ha per protagonista il personaggio Igor Attila, ex pugile e responsabile della Sezione Crimini Sportivi della Questura di Roma, già incontrato in altri noir del giornalista e scrittore Paolo Foschi. A poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Corea, Attila è chiamato a indagare sulle minacce di morte ricevute da Claudine Russo, pattinatrice sul ghiaccio azzurra e favorita nella corsa all'oro. Le indagini portano a scoprire un pericoloso intreccio fatto di intrighi, giochi di potere e bugie.

La pattinatrice sul mare

di Paolo Foschi

(Perrone)

236 pagine

