Libri novità: il calcio da leggere

9 marzo 2018

È lo sport più seguito al mondo e indubbiamente il più amato di sempre in Italia. Il calcio, come e forse più di altre discipline, ha ispirato e continua a ispirare innumerevoli opere che lo omaggiano, che raccontano le storie dei suoi protagonisti e le imprese che sono rimaste nella memoria di tutti, appassionati e non. Ma anche il grande business che alimenta, le trame oscure e i risvolti sociali che talvolta riesce a realizzare.

Ecco dunque la nostra lista sempre aggiornata di libri da leggere per conoscere o riscoprire il calcio e le sue storie.

Fenomenologia del calcio moderno, di Romano Lupi

È indubbio che il calcio per come lo conosciamo oggi sia profondamente diverso da quello delle origini. Ma che cos'è esattamente il calcio moderno? Romano Lupi prova a spiegarlo in questo breve libro, delineandone storia e confini, focalizzandosi sugli aspetti culturali (aderenti alla società globalizzata), tentando un approccio sociologico e proponendone una fenomenologia.

Fenomenologia del calcio moderno

di Romano Lupi

(Bepress)

100 pagine

La matematica del gol. Quando la scienza entra in campo, di David Sumpter

Cosa c'entra la matematica con il calcio? In effetti molto, come dimostra David Sumpter, matematico esperto e appassionato di pallone. In questo volume offre una panoramica di come sia possibile applicare la scienza dei numeri allo sport più amato del mondo, fra geometrie tattiche, calcolo delle traiettorie, teoria delle probabilità e scommesse.

La matematica del gol. Quando la scienza entra in campo

di David Sumpter

(Codice)

296 pagine

Futbol. Storie di calcio, di Osvaldo Soriano

Prima di intraprendere la fortunata carriera di scrittore, l'autore di Triste, solitario y final ha avuto una parentesi da calciatore. Una passione che ha dovuto mettere un po' da parte interrompere a causa di un incidente giovanile, ma che non si è mai sopita (è stato anche cronista di calcio). Questo libro, datato 1998, è una raccolta di racconti dedicati al mondo del calcio. Sono storie di generi diversi, ma accomunate dall'evidente amore che lo scrittore cileno nutriva per il pallone. Questa edizione (2014) contiene venticinque racconti, ossia sei in più della versione originale di vent'anni fa.

Futbol. Storie di calcio

di Osvaldo Soriano

(Einaudi)

214 pagine

Il giuoco del calcio, di Aldo Molinari e Arpad Weisz

È la ristampa di uno storico manuale datato 1930, firmato dal giornalista italiano Aldo Molinari e dal famoso allenatore ungherese di origini ebraiche Arpad Weisz, ucciso con la sua famiglia nei campi di sterminio nazisti. Con questa ripubblicazione non solo si vuole fare un omaggio alla memoria di Weisz, grande protagonista del calcio internazionale e italiano dei primi decenni del Novecento (allenò l'Inter, il Bari, il Novara e il Bologna), ma si vuol far notare anche l'eccezionale attualità del contenuto di questo libro, che restituisce riflessioni e indicazioni che sembrano non avere età.

Il giuoco del calcio

di Aldo Molinari e Arpad Weisz

(Minerva Edizioni)

224 pagine

I veri padroni del calcio, di Marco Bellinazzo

Oltre ad essere uno sport, il calcio è anche un'eccezionale e gigantesca macchina da soldi. Dietro ai giocatori, alle società e ai campionati si muove un enorme sistema di giochi di potere e interessi finanziari, spesso sporcati da corruzione, scandali e trame oscure. Marco Bellinazzo prova a gettare luce su questo mondo nascosto, ricostruendo almeno una parte della rete che unisce un mercato multimiliardario con ambienti della politica e dell'economia mondiale.

I veri padroni del calcio

di Marco Bellinazzo

(Feltrinelli)

250 pagine

Il minuto di silenzio. La storia del calcio attraverso i suoi eroi, di Gigi Garanzini

Famosa penna del giornalismo sportivo italiano, Gigi Garanzini ha confezionato un libro sul calcio dal sapore lirico. Al suo interno si trovano 135 storie di altrettanti grandi protagonisti del mondo del pallone (giocatori, allenatori, giornalisti), restituiti in brevi ed efficaci testi che ricostruiscono un ritratto affascinante della storia del calcio.

Il minuto di silenzio. La storia del calcio attraverso i suoi eroi

di Gigi Garanzini

(Mondadori)

281 pagine

Crazy for football, di Francesco Trento e Volfango De Biasi

Una storia toccante e divertente, quella raccontata da Francesco Trento e Volfango De Biasi. Parla di una squadra speciale, formata da un gruppo di pazienti psichiatrici selezionati per partecipare al Mondiale di calcio per persone con problemi di salute mentale, a Osaka, in Giappone. Persone ai margini della società che trovano nello sport, e nel calcio in particolare, uno strumento di rinascita. De Biasi e Trento su questa storia ne hanno fatto anche un documentario omonimo, vincitore del David di Donatello come Miglior Documentario 2017.

Crazy for football

di Francesco Trento e Volfango De Biasi

(Longanesi)

260 pagine

