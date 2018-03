I 10 libri più venduti della settimana

Simona Santoni - 9 marzo 2018

Ecco la classifica dei libri più venduti della settimana in Italia (nella settimana dal 26 febbraio al 4 marzo, secondo dati iBuk).

10) Una di voi di Iris Ferrari

Iris Ferrari è una giovane youtuber che ha iniziato il suo percorso sul web a soli 12 anni nel 2015. Il suo canale YouTube ha oltre 250 mila iscritti. Una di voi è il suo primo libro. "Quella che troverete qui sono proprio io, nella mia semplicità, nei miei momenti sì e in quelli no, una ragazza come voi, con tanti sogni e tanta passione che mette in tutto ciò che fa... una di voi!".

Iris Ferrari

Una di voi

Mondadori Electa

140 pagine

9) Quando tutto inizia di Fabio Volo

Quando tutto inizia è una storia d'amore, raccontata nelle sue sfumature con la semplicità e l'esattezza tipiche di Fabio Volo.

Silvia e Gabriele si incontrano in primavera. La prima volta che lui la vede è una vertigine. Gli bastano poche parole per perdere la testa: scoprire che nel mondo esiste qualcuno con cui ti capisci al volo, senza sforzo, è un piccolo miracolo, ti senti meno solo. Fuori c’è il mondo, con i suoi rumori e le sue difficoltà, ma quando stanno insieme nel suo appartamento c’è solo l’incanto: fare l’amore, parlare, essere sinceri, restare in silenzio per mettere in ordine la felicità. Fino a quando la bolla si incrina, e iniziano ad affacciarsi le domande. Si può davvero prendere una pausa dalla propria vita? Forse le persone che incontriamo ci servono per capire chi dobbiamo diventare, e le cose importanti iniziano quando tutto sembra finito.

Fabio Volo

Quando tutto inizia

Mondadori

180 pagine

8) Storie della buonanotte per bambine ribelli di Francesca Cavallo ed Elena Favilli

C'era una volta... una principessa? Macché! C'era una volta una bambina che voleva andare su Marte. Ce n'era un'altra che diventò la più forte tennista al mondo e un'altra ancora che scoprì la metamorfosi delle farfalle. Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi Montalcini a Frida Kahlo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne raccontate nel libro Storie della buonanotte per bambine ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo e ritratte da 60 illustratrici provenienti da tutto il mondo. Scienziate, pittrici, astronaute, sollevatrici di pesi, musiciste, giudici, chef... esempi di coraggio, determinazione e generosità per chiunque voglia realizzare i propri sogni.

Francesca Cavallo ed Elena Favilli

Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie. Ediz. a colori

Mondadori

211 pagine

7) Il morso della reclusa di Fred Vargas

Il morso della reclusa è il nuovo giallo di Fred Vargas, il nono romanzo con il personaggio del commissario Jean-Baptiste Adamsberg. Capo dei ventisette agenti dell'Anticrimine del tredicesimo arrondissement, Adamsberg viene in fretta richiamato in servizio dalle vacanze in seguito alla segnalazione di tre morti sospette in LanguedocRoussillon. Tre anziani sarebbero stati uccisi da una particolare specie di ragno velenoso, comunemente detto reclusa, il cui morso in soggetti particolari può scatenare infiammazioni anche letali. Nonostante nel Sud della Francia si diffonda la nevrosi, Adamsberg scopre che i vecchi si conoscevano da sempre. E che la Misericordia, l'orfanotrofio in cui gli anziani erano cresciuti, era stato il loro inferno.

Fred Vargas

Il morso della reclusa

Einaudi

550 pagine

6) Chiamami col tuo nome di André Aciman

Vent’anni fa, un’estate in Riviera. Una di quelle estati che segnano la vita per sempre. Elio ha diciassette anni, e per lui sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa di famiglia nel Ponente ligure. Figlio di un brillante professore universitario, musicista sensibile, decisamente colto per la sua età, Elio aspetta come ogni anno "l’ospite dell’estate, l’ennesima scocciatura": uno studente in arrivo da New York per lavorare alla sua tesi di post dottorato. Ma Oliver, il giovane americano, subito conquista tutti con la sua bellezza e i modi disinvolti, quasi sfacciati. Anche Elio ne è irretito...

Chiamami col tuo nome dello statunitense André Aciman è il libro che ha ispirato l'omonimo film di Luca Guadagnino ora in corsa per quattro Oscar.

André Aciman

Chiamami col tuo nome

Guanda

271 pagine

5) Sulla tua parola. Messalino marzo-aprile 2018

Il messalino è uno strumento che offre le letture della messa commentate per vivere la parola di Dio. Pensato affinché la celebrazione eucaristica divenga sempre più il fulcro delle giornate e delle settimane dei fedeli e non si tralasci nulla nel prepararla o nel rinfrescare e rinvigorire l'incontro con Gesù. Un compagno di viaggio semplice ed edificante durante tutte le ore del giorno.

Sulla tua parola. Messalino marzo-aprile 2018. Letture della messa commentate per vivere la parola di Dio

Editrice Shalom

768 pagine

4) Storia della mia ansia di Daria Bignardi

Il nuovo romanzo Storia della mia ansia di Daria Bignardi ha per protagonista Lea, una donna che odia l'ansia perché sua madre ne era devastata. Crescendo però si rende conto di non poter sfuggire allo stesso destino: è preda di pensieri ossessivi su tutto quello che non va nella sua vita, che, a dire il vero, funzionerebbe abbastanza. Ha tre figli, un lavoro stimolante e Shlomo, il marito israeliano di cui è innamorata. Ma la loro relazione è conflittuale, infelice. Nella vita di Lea improvvisamente irrompono una malattia e nuovi incontri, che lei accoglie con curiosità, quasi con allegria: nessuno è più di buon umore di un ansioso, di un depresso o di uno scrittore, quando gli succede qualcosa di grosso. In libreria dal 20 febbraio 2018.

Daria Bignardi

Storia della mia ansia

Mondadori

192 pagine

3) Abbastanza di Sofia Viscardi

Dopo il successo di Succede, la youtuber Sofia Viscardi torna a raccontare la sua vita con Abbastanza, il ritratto delle sue esperienze di diciottenne nell'anno della maturià. Tutto in presa diretta.

"E l'anno della maturità, a Milano, il duemiladiciotto, tutti con lo sguardo rivolto agli smartphone e il cielo grigio che però nessuno guarda mai. All'inizio di questa storia i protagonisti non sono amici. A dirla tutta nemmeno si piacciono. Come succede spesso prima dei vent'anni, però, dei perfetti sconosciuti diventano amici inseparabili e reciprocamente indispensabili con la velocità e la leggerezza di una foglia gialla che si stacca da un albero e si appoggia al suolo. E, più o meno, questo è il caso di Ange, Leo, Cate e Marco e un sacco di altra gente che si incontra nei locali di Milano".

Sofia Viscardi

Abbastanza

Mondadori

228 pagine

2) Mi vivi dentro di Alessandro Milan

Alessandro Milan è giornalista di Radio24 e presidente dell’associazione "Wondy Sono Io", impegnata nella diffusione della cultura della resilienza. Mi vivi dentro è un romanzo dedicato alla moglie Francesca Del Rosso, nota come Wondy, da Wonder Woman, scomparsa per un cancro a 42 anni. Non è una favola, quella di Alessandro e di Wondy. È però una storia piena di speranza, di amore, di attaccamento alla vita; un inno alla resilienza, quella da esercitare quotidianamente.

Alessandro Milan

Mi vivi dentro

DeA Planeta

240 pagine

1) Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 di Elena Favilli e Francesca Cavallo

Storie della buonanotte per bambine ribelli è stata la sorpresa del 2017, il libro più venduto dell'anno in Italia. Oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo. Da Rita Levi Montalcini a Frida Kahlo, Elena Favilli e Francesca Cavallo hanno raccontato la storia di 100 donne straordinarie, ritratte da 60 illustratrici internazionali. E ora ritornano con Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 e altre ragazze capaci di cambiare il mondo: Beyoncé, Mary Shelley, J.K. Rowling, Beatrix Potter e Steffi Graf sono solo alcune delle 100 storie raccolte. 100 eroine, 100 favole, 100 esempi di coraggio per continuare a sognare in grande. Età di lettura: da 8 anni.

Elena Favilli e Francesca Cavallo

Storie della buonanotte per bambine ribelli 2

Mondadori

Narrativa italiana, i 10 libri più venduti della settimana

10) Bella mia di Donatella Di Pietrantonio

Da Donatella Di Pietrantonio, l'autrice de L'Arminuta, Bella mia, il libro precedente al premio Campiello, pubblicato per la prima volta nel 2013. È la storia dolorosa di una donna che deve improvvisarsi madre, quando quell'idea di sé era già abbandonata da tempo. Ritrovarsi alle prese con un adolescente taciturno e scontroso che è quasi uno sconosciuto. È ciò che succede a Caterina, quando Olivia, la sorella gemella che sembrava predestinata alla fortuna, rimane vittima del terremoto dell’Aquila lasciando il figlio Marco semiorfano. Tocca a Caterina e alla madre anziana prendersi cura del ragazzo, mentre cercano di dare forma a un lutto schiacciante. Ed è in questo adattamento reciproco, nella nostalgia dei ricordi, che può nascondersi l’occasione di una possibile rinascita. Il titolo Bella mia è ispirato a una canzone abruzzese dedicata alla città dell’Aquila.

Donatella Di Pietrantonio

Bella mia

Einaudi (tascabile)

182 pagine

9) Il monastero delle ombre perdute di Marcello Simoni

Il monastero delle ombre perdute è l'undicesimo thriller storico di Marcello Simoni, ambientato in Medioevo enigmatico e misterioso. Nella Roma del 1625 la giovane Leonora Baroni si lascia convincere da uno spasimante a visitare le catacombe di San Callisto, ma qui s'imbatte nel cadavere di un uomo e, con altrettanto orrore, in una donna dalla faccia di capra. Due giorni dopo l'inquisitore fra' Girolamo Svampa, in esilio presso una piccola diocesi toscana, viene richiamato a Roma da padre Francesco Capiferro, segretario dell'Indice, per esaminare il caso. Il morto non è infatti una persona qualsiasi, bensì un Cavaliere di Santo Stefano appena tornato dal mar Egeo, e si sospetta che la sua uccisione sia collegata a un movimento ereticale o alla stregoneria... In libreria dal 13 febbraio 2018.

Marcello Simoni

Il monastero delle ombre perdute

Einaudi

8) Davanti agli occhi di Roberto Emanuelli

Davanti agli occhi è uscito presso un piccolo editore nel 2015. Ora che Roberto Emanuelli dopo il successo dei social ha avuto anche quello delle librerie con E allora baciami, viene proposto in una nuova edizione. Basta un attimo, uno solo, ed ecco che la vita ti travolge, anche se ormai non ci credevi più. Come Luca, che a trent’anni ha già fatto un voltafaccia a se stesso rinunciando al sogno di diventare scrittore per inseguire soldi e successo: ora le giornate gli sembrano tutte uguali, note di una melodia suonata senza passione. Chiuso nel suo ufficio da broker, sente di aver nascosto la parte più importante di sé, quella che non ha paura di ascoltare il cuore. È proprio in questi momenti, quando tutto sembra perduto, che ci capitano le cose migliori. E appena incontra Mary, Luca non ha dubbi: lei è la sua cosa migliore.

Roberto Emanuelli

Davanti agli occhi

Rizzoli

352 pagine

7) Le tre del mattino di Gianrico Carofiglio

L'ex magistrato Gianrico Carofiglio torna in libreria con Le tre del mattino, la storia struggente e allegra di un padre e di un figlio. Antonio è un liceale introverso e apparentemente senza qualità, suo padre un importante matematico; i rapporti fra i due non sono mai stati facili. In un luminoso mattino di giugno dei primi anni Ottanta atterrano insieme a Marsiglia. Il ragazzo ha sofferto di crisi epilettiche e il medico francese che lo ha in cura decide di sottoporlo a un ultimo e decisivo controllo. E quello che i dottori chiamano test di scatenamento: Antonio dovrà restare sveglio per quarantotto ore e, se non avrà ricadute, si potrà dire che è definitivamente guarito. Costretti ad affrontare insieme questa prova inattesa, padre e figlio si incontrano davvero per la prima volta.

Gianrico Carofiglio

Le tre del mattino

Einaudi

160 pagine

6) Un ragazzo normale di Lorenzo Marone

Torna Lorenzo Marone, autore da 70 mila copie, con il romanzo Un ragazzo normale. Protagonista Mimì, un bambino appassionato di supereroi: dodici anni, occhiali, parlantina da sapientone e la fissa per i fumetti, gli astronauti e Karate Kid. Abita in uno stabile del Vomero, a Napoli. Nel 1985, l'anno in cui tutto cambia, conosce Giancarlo, il suo supereroe. Che, al posto della Batmobile, ha una Mehari verde. Che non vola né sposta montagne, ma scrive. E che come armi ha un'agenda e una biro, con cui si batte per sconfiggere il male. Giancarlo è Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino che cadrà vittima della camorra proprio quell'anno e davanti a quel palazzo. In libreria dal 22 febbraio 2018.

Lorenzo Marone

Un ragazzo normale

Feltrinelli

240 pagine

5) Nome d'arte Doris Brilli di Andrea Vitali

Con Nome d'arte Doris Brilli, Andrea Vitali inaugura una serie di romanzi che hanno per protagonista uno dei personaggi più amati dal pubblico dei suoi lettori, il maresciallo Ernesto Maccadò, presente nelle storie di maggior successo come La signorina Tecla Manzi, Olive comprese, La mamma del sole, Galeotto fu il collier, Quattro sberle benedette, Le belle Cece, A cantare fu il cane.

Nel maggio del 1930 Maccadò è un giovane maresciallo di origini calabresi, giunto sulle sponde del lago di Como da nemmeno tre mesi, alle prese con il caso di Desolina Berilli, in arte, essendo cantante e ballerina, Doris Brilli, di Bellano.

Andrea Vitali

Nome d'arte Doris Brilli

Garzanti Libri

250 pagine

