È La forma dell'acqua - The shape of water di Guillermo del Toro il vincitore della 90^ edizione degli Oscar. Ancora una volta la Mostra del cinema di Venezia è stata anticipatrice delle mosse dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences: la storia d'amore fantasy del regista messicano era stata infatti incoronata Leone d'oro 2017.

Nella notte italiana tra domenica 4 marzo e lunedì 5 marzo, sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, l'immaginifico e genuino bambinone, celebrato autore de Il labirinto del fauno, ha vinto le sue prime statuette dorate: per del Toro miglior film e migliore regia, due Oscar pesantissimi che negli ultimi cinque anni non erano mai ricaduti sullo stesso lungometraggio. La forma dell'acqua - The shape of water ha vinto in tutto quattro Academy Award (anche per la scenografia e la colonna sonora del solito compositore francese Alexandre Desplat), in un'edizione senza un asso pigliatutto, con una distribuzione dei premi equilibrata e forse troppo politically correct.

Forse il film che ne esce più ridimensionato, solo a livello di premi in borsa, è il raffinato Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, che aveva sei candidature: di queste solo una - tecnica (i costumi) - è andata a buon fine.



La festa italiana

L'Italia fa festa con Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, che vince per la migliore sceneggiatura non originale di James Ivory, che a 89 anni diventa il più anziano vincitore di un Oscar.

I film che hanno vinto più Oscar

Nella classifica dei film che hanno vinto più Oscar 2018, dopo La forma dell'acqua - The shape of water c'è Dunkirk di Christopher Nolan con tre (anche se incassa più che altro premi tecnici), seguito da Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che ha vinto per il migliore attore non protagonista e la migliore attrice protagonista, gli stupendi Sam Rockwell e Frances McDormand, che conquista il suo secondo Oscar dopo quello per Fargo nel 1997 (rispettati i pronostici sul fronte delle interpretazioni).

Portano a casa due Oscar anche L'ora più buia, che ha vinto sia per il trucco che per il migliore attore protagonista, Gary Oldman, sorprendente Winston Churchill; Blade Runner 2049, che non conquista però l'Academy Award per la scenografia, che vedeva in corsa l'italiana Alessandra Querzoli; Coco, il cartoon della Pixar, premiato sia come miglior film d'animazione che per la migliore canzone originale.



La lista di tutti i vincitori degli Oscar 2018

Miglior film

La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro



Migliore regia

La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro

Migliore attrice protagonista

Frances McDormand in Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Migliore attore protagonista

Gary Oldman in L'ora più buia



Migliore attrice non protagonista

Allison Janney per I, Tonya



Miglior attore non protagonista

Sam Rockwell per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Migliore sceneggiatura originale

Scappa - Get out scritto da Jordan Peele



Migliore sceneggiatura non originale

Chiamami col tuo nome scritto da James Ivory



Miglior film in lingua straniera

Una donna fantastica di Sebastián Lelio (Cile)

Miglior film d'animazione

Coco di Lee Unkrich e Darla K. Anderson

Miglior documentario

Icarus di Bryan Fogel e Dan Cogan

Miglior fotografia

Blade Runner 2049 - Roger A. Deakins



Migliori effetti speciali

Blade Runner 2049 - John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert e Richard R. Hoover

Miglior montaggio

Lee Smith per Dunkirk

Migliore scenografia

La forma dell'acqua - The shape of water, Production Design: Paul Denham Austerberry; Set Decoration: Shane Vieau e Jeff Melvin

Migliori costumi

Il filo nascosto - Mark Bridges

Miglior trucco

Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick per L'ora più buia

Miglior sonoro

Richard King e Alex Gibson per Dunkirk

Migliore colonna sonora originale

La forma dell'acqua - The shape of water - Alexandre Desplat

Migliore canzone

Remember Me dal film Coco (Musica e testi: Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez)

Miglior corto animato

Dear Basketball di Glen Keane, scritto da Kobe Bryant

Miglior corto documentario

Heaven is a Traffic Jam on the 405 di Frank Stiefel

Miglior cortometraggio

The Silent Child di Chris Overton, scritto da Rachel Shenton



