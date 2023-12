Come sarà la nuova Superlega

La sentenza della Corte di Giustizia UE che ha picconato la posizione di monopolio di Fifa e Uefa ha aperto di fatto alla liberalizzazione del calcio mondiale. Una rivoluzione di portata epocale i cui effetti devono, però, essere misurati con la mesa a terra di un progetto concreto alternativo all'attuale Champions League e al resto delle competizioni organizzate dalla Uefa nel Vecchio Continente.

I vertici di A22 Sport Management, la società che da oltre un anno si è messa a capofila del progetto Superlega, hanno lavorato per mesi all'ideazione di un format che superasse le criticità di quello lanciato nell'aprile 2021 e abortito nell'arco di 48 ore per la rivolta di governi, istituzioni, leghe e associazioni di tifosi. Non sorprende, dunque, che a sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ancora calda il piano sia stato presentato e lanciato in grande stile.

Le parole d'ordine sono meritocrazia, apertura e trasparenza, così da non esporsi a critiche e attacchi da parte della Uefa e delle istituzioni politiche che, nonostante il parere dei giudici del Lussemburgo, sembrano orientate ancora a sostenere lo status quo del governo di Nyon. Ecco cosa prevede il forma della nuova competizione lanciata da A22 Sports Management:

Si tratta di un vero e proprio campionato europeo da disputarsi nel mezzo della settimana, non in concorrenza con i campionati nazionali cui viene lasciato il week end. Competizione aperta a 64 club divisi in tre divisioni: Star League (16 squadre), Gold League (16 squadre) e Blue League (32 squadre). Ad ogni livello si formano gironi da 8 con 14 partite minime garantite per ciascun partecipante di cui 7 in casa e 7 in trasferta.

Le ultime due dei gironi di Star League retrocedono in Gold League e lasciano il posto alle finaliste della Gold League. Lo stesso meccanismo si ripete tra Gold e Blue League. Dopo la prima fase a gironi, infatti, le migliori 8 di ciascuna serie passano ai quarti di finale (andata e ritorno) con accesso a semifinali (andata e ritorno) e finale che laurea tre campioni, uno per ciascuna divisione. L'accesso è aperto secondo i risultati dei campionati nazionali attraverso la Blue League perché al termine di ogni stagione 20 delle 32 iscritte perdono il diritto e vengono sostituite da altrettante squadre qualificate attraverso i tornei domestici.

A22 Sports Management ha lanciato anche un nuova piattaforma di streaming di nome Unify attraverso la quale, secondo il progetto, i tifosi di tutto il mondo potranno avere l’opportunità di vedere gratuitamente le partite, gli highlights, gli approfondimenti e le analisi. Come si sosterrà? Nel comunicato è scritto che "la piattaforma di streaming genererà entrate dalla pubblicità, dagli abbonamenti premium, dalle partnership di distribuzione, dai servizi interattivi e dagli sponsor".

Ai club verranno garantiti ricavi minimi superiori a quelli generati attualmente dalla Champions League e anche nel confronto con il nuovo ciclo della Super Champions che scatta dal settembre 2024. I pagamenti di solidarietà destinati alla base della piramide saranno di almeno 400 milioni di euro, superiori a quanto previsto dall'attuale sistema della Uefa. A22 Sports Management prevede un progetto anche per una Superlega femminile.

