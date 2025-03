Paulo Dybala, tutti gli infortuni dell'attaccante della Roma

La stagione di Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma, è finita in anticipo. Non ci sarà spazio per altre partite per la Joya - suo soprannome - a causa della lesione del tendine semitendinoso sinistro che si è procurato nel corso della sfida di campionato contro il Cagliari. Era uscito dal campo in lacrime, quasi avendo il presagio di quello che sarebbe successo: ha avuto ragione. La decisione presa insieme alla Roma è stata operarsi per avere la garanzia di guarire alla perfezione e tornare disponibile l'anno prossimo. Altre soluzioni avrebbero accorciato i tempi di recupero lasciando, però, qualche margine di incertezza.

Lo stop per lesione tendinea allunga la lista degli infortuni che hanno colpito Dybala nel corso della sua carriera. Solo prendendo come riferimento le stagioni alla Juventus (7) e alla Roma (3) - fonte Transfermarkt - il conto è salatissimo: 754 giorni in infermeria, calcolando anche quelli che lo attendono da qui alla fine di maggio. Una media di oltre due mesi per ciascuna annata sportiva, per colpa sia di lesioni traumatiche che di continui problemi muscolari. I tendini sono una novità nel panorama delle cartelle mediche della Joya.

A livello di giorni di stop le stagioni peggiori sono state le ultime due con la maglia della Juventus (241 complessivi), circostanza che ha pesato non poco nella decisione della dirigenza bianconera di non procedere con il rinnovo del contratto alla scadenza del 30 giugno 2022. Ma anche alla Roma non è andata benissimo, anzi.

Nella sua prima stagione con la maglia giallorossa, Dybala dovette fermarsi abbastanza in fretta per una lesione muscolare alla coscia procuratosi calciando un rigore contro il Lecce. Poi sovraccarico muscolare, guaio agli adduttori e, infine, distorsione della caviglia per un totale di 82 giorni e 20 partite saltate. Stesso copione anche nel 2023/2024 sotto la guida prima di Mourinho e poi di De Rossi: adduttori in agosto, legamento collaterale del ginocchio, bicipite femorale, infortunio alla coscia e vari episodi di assenze per affaticamenti. In tutto 101 giorni e 16 gare senza poter rispondere presente.

Trend che sembrava essersi invertito in questa Roma 2024/2025, fino alla lacerazione del tendine che ha chiuso in anticipo la sua stagione. In autunno c'erano stati un paio di episodi muscolari, gestiti però con assenze non troppo lunghe e 4 partite perse. Poi qualche acciacco e, infine, il crac contro il Cagliari.

Dybala tornerà a vestire la maglia giallorossa ad agosto dopo le vacanze e il ritiro. La sua permanenza a Roma è stata preannunciata da Claudio Ranieri che lo ha definito uno dei pilastri del futuro della squadra giallorossa. Parole pronunciate mentre la Joya stava trovando finalmente continuità di impiego, lasciandosi alle spalle gli incubi del passato anche grazie a un'attenta gestione da parte di staff tecnico e medico. Ora il nuovo grave infortunio.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO SU PANORAMA