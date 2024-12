A DAZN i diritti per il Mondiale per Club 2025: sarà gratis per tutti

La Fifa ha trovato il partner televisivo per il Mondiale per Club 2025, altro tassello che va a posto nel puzzle della competizione su cui Gianni Infantino ha investito molto della propria forza politica e credibilità di numero uno del calcio mondiale. Dopo mesi di trattative andate a vuoto, l'accordo globale ha coinvolto DAZN, la più grande piattaforma di streaming sportivo oggi esistente. Sarà lei a trasmettere ovunque le 63 partite del torneo ospitato negli Stati Uniti dalla metà di giugno, con partecipanti le 32 squadre che si sono qualificate attraverso ranking e risultati delle competizioni dei rispettivi continenti. Per l'Italia si tratta di Inter e Juventus che sfideranno alcune top d'Europa e del resto del mondo.

Novità che certamente piacerà agli appassionati: tutte le 63 partite del torneo saranno disponibili gratuitamente per i tifosi, senza necessità di pagamento. Verranno trasmesse in live-streaming, gratuitamente su DAZN in tutto il mondo, con la possibilità di sublicenza alle reti locali di trasmissione lineare in chiaro. Una svolta che ricorda anche il progetto della Superlega nella nuova versione.

"Sono lieto di annunciare che la FIFA, in collaborazione con DAZN e FIFA+, porterà il meglio del calcio di club gratuitamente in tutto il mondo - le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino - il che significa che ogni singolo appassionato di calcio in tutto il mondo potrà vedere i migliori giocatori dei 32 migliori club competere nella nuova FIFA Club World Cup per diventare i primi 'Campioni del Mondo per Club FIFA' ufficiali.

"La nuova Coppa del Mondo per Club FIFA è un torneo inclusivo e basato sul merito che rappresenterà l'apice del calcio di club globale, catturando l'immaginazione dei giocatori e dei tifosi di tutto il mondo. Grazie a questo accordo di trasmissione, miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo potranno assistere a quello che sarà il torneo di calcio per club più accessibile di sempre - e GRATIS. Il calcio unisce il mondo".

Shay Segev, Chief Executive Officer di DAZN, ha dichiarato: "Questo accordo rivoluzionario con la FIFA è una pietra miliare nel percorso di DAZN per diventare la piattaforma di intrattenimento per eccellenza scelta dagli appassionati di sport di tutto il mondo. Siamo lieti di avere i diritti esclusivi per questo nuovo capitolo del calcio di club globale, che segna l'inizio del nostro rapporto a lungo termine con la FIFA e consolida il nostro status di casa del calcio". DAZN è l'unica piattaforma di streaming sportivo che ha una portata davvero globale, con una tecnologia leader a livello mondiale e un'unica attenzione per offrire la migliore esperienza digitale a tutti gli appassionati di sport. Ci impegniamo a garantire che ogni tifoso possa seguire ogni momento dell'emozionante azione di questo nuovo torneo per club".



L'accordo per i diritti esclusivi di trasmissione globale del Mondiale per Club 2025 segna l'inizio di una partnership più ampia tra DAZN e Fifa comprendente anche l'integrazione di FIFA+, la libreria di Fifa, di momenti iconici del calcio e replay completi delle partite, così come gli incontri in diretta, nella piattaforma DAZN.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO SU PANORAMA