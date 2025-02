Inchiesta ultras, Inter e Milan a processo prima della fine del campionato

Senza perdere tempo, la Procura della Figc sta viaggiando veloce verso la chiusura delle indagini sui rapporti tra Inter, Milan e le rispettive curve ultras. Una corsa contro il tempo per arrivare a una sentenza sportiva entro la fine della stagione, così da non lasciare nulla di inevaso per quella successiva. Considerato che le carte da Milano sono arrivate lo scorso 27 novembre, la Procura ha atteso qualche settimana per "liberare" atti che servivano per l'indagine penale, significa che il procuratore Chiné e i suoi collaboratori hanno analizzato una mole di circa 15mila pagina in tre mesi senza necessità di chiedere la proroga prevista dalle norme della Figc.

Verbali di interrogatori, intercettazioni e ricostruzioni degli investigatori milanesi: ecco cosa la Procura della Figc ha avuto a disposizione per farsi un quadro dei rapporti malati intrattenuti a Milano dalle due società con le rispettive tifoserie ultras. Chiné ha aggiunto una serie di colloqui diretti con alcuni dei tesserati mentre in altre occasioni si è accontentato del materiale, corposo, giunto da Milano e altri ancora, che erano rimasti al di fuori dell'inchiesta penale, sono stati chiamati a rendere testimonianza per approfondire gli aspetti sportivi della vicenda.

E' lecito attendersi che la conclusione sia un processo per aver infranto le norme federale, quelle che vietano in maniera assoluta contatti con le frange estreme del tifo. Non è scontato, però, che esso venga celebrato realmente visto che esiste sempre la possibilità di patteggiare prima del deferimento, ottenendo un dimezzamento della pena ed evitando pericolosi strascichi. Nel caso di Inter e Milan, quasi certamente chiamate a rispondere per responsabilità oggettiva (nel caso dei nerazzurri c'è anche la posizione del presidente Marotta che compare in alcune delle carte depositate), si tratta di una multa di qualche decina di migliaia di euro visto che mai in passato è stata richiesta la penalizzazione in punti pure prevista - in punta di diritto sportivo - nei casi più gravi.

Solo per ricordare, anche la Juventus nel 2017 in un'inchiesta sui rapporti con le curve e le infiltrazioni mafiose tra i gruppi ultras non si vide recapitare alcuna minaccia di penalizzazione pur vedendosi contestare il famoso articolo 4 della Codice di Giustizia sportiva che riguarda il rispetto dei canoni di lealtà, correttezza e probità e che teoricamente apre a qualsiasi tipo di conseguenza. Il patteggiamento chiuderebbe subito la partita. Il processo sportivo dopo deferimento sarebbe celebrato ad aprile con secondo grado a maggio.

Diverso il caso dei tesserati. Inzaghi, Calhanoglu e l'ex capitano rossonero Calabria vanno incontro a una squalifica di una o più giornate per avere incontrato e avuto rapporti con i capi ultras. Sempre che l'elenco si fermi qui. Nelle carte - secondo quanto rivelato da Repubblica - compaiono anche altri nomi che nel corso del tempo avrebbero avuto familiarità con uno degli arrestati nell'operazione. Si tratta di Giuseppe 'Pino' Caminiti cui giocatori e dirigenti si rivolgevano per ottenere facilitazioni per i parcheggi sotterranei di San Siro da girare a familiari e amici. In cambio maglie, autografi, biglietti e un rapporto di conoscenza solido. Nulla come profilo penale e, forse, nemmeno sportivo non essendo eventualmente questo un contatto con i capi della tifoseria ma solo il tentativo di avere benefici pratici, favori e cose simili.

