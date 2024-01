Dazn saluta l'inizio del 2024 con una tornata di aumenti nel prezzo degli abbonamenti per seguire la Serie A. Una manovra al rialzo che va dal 7,6 al 20 per cento e che interessa in maniera trasversale tutti i profili dell'offerta della OTT e praticamente tutte le formule di pagamento, mensile o annuale. E' una delle opzioni che Dazn si era tenuta aperta al momento dell'inizio della stagione quando, la scorsa estate, già c'erano stati incrementi notevoli solo in parte mitigati dalla possibilità di accedere ad abbonamenti annuali perdendo, però, la flessibilità in uscita. Ora il tifoso e appassionato italiano avrà davanti due strade: continuare a fruire del servizio per vedere la propria squadra del cuore oppure inviare disdetta come previsto dalla legge.

QUANTO COSTERA' VEDERE LA SERIE SU DAZN NEL 2024

Gli aumenti più importanti si segnalano sugli abbonamenti annuali nei profili Standard e Plus, di fatto quelli che garantiscono la visione delle partite del campionato italiano. Nel profilo DAZN Standard il costo per chi ha sottoscritto un contratto annuale, alla scadenza del suo accordo passerà da 299 a 359 euro (+20%) che significa una rata mensile di 34,99 euro contro i 30,99 precedenti. Per chi ha, invece, sottoscritto un contratto mese per mese il costo rimane invariato: 40,99 euro.

Anche gli abbonati a DAZN Plus dovranno mettere mano al portafoglio per continuare a godere del servizio così come acquistato in agosto. Dal momento della scadenza, la formula annuale non costerà più 449 euro ma 539 con un incremento secco del 20% (rate da 45,99 a 49,99 euro). E per chi si era affidato al contratto mensile l'incremento è del 9% da 54,99 a 59,99 euro.

La nuova politica della Ott colpisce, con le stesse modalità, anche il profilo di abbonamento light DAZN Start che passa da 89,99 a 99 euro all'anno e da 13,99 a 14,99 euro al mese.

DAZN, IN MENO DI UN ANNO AUMENTI DEL 50%

Una brutta sorpresa per i tifosi italiani di ritorno dalle vacanze natalizie. L'aumento verrà applicato anche a chi ha sottoscritto già un contratto nel momento in cui scadrà e non solo per i nuovi entrati e significa che la Serie A su Dazn costa mediamente il 50% in più rispetto a sei mesi fa. Nella stagione conclusa con lo scudetto dei record del Napoli, infatti, l'abbonamento al profilo Plus era prezzato a 39,99 euro al mese contro i 59,99 in vigore dal 2 gennaio 2024 mentre quello Standard valeva 29,99 contro gli attuali 40,99 (+33%) con l'aggravio in entrambi i casi per chi aveva provato a risparmiare qualcosa attraverso gli abbonamenti annuali. Quelli stangati di più dalla manovra di gennaio 2024.