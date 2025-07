Aviazione civile, Boeing prevede grande crescita dell’occupazione

Importante annuncio di Boeing durante la settimana dell’Airventure di Oshkosh (Wisconsin), la più grande manifestazione aerea del mondo alla quale partecipano oltre 10.000 aeroplani civili, militari e sperimentali. Il colosso dell’aerospazio prevede nei prossimi vent’anni una domanda globale di quasi 2,4 milioni di nuovi piloti, tecnici e membri d’equipaggio. Ma serve un passo avanti e una continua attenzione del settore alla formazione innovativa e allo sviluppo delle carriere, fondamentale per affrontare l’attuale carenza di piloti e tecnici. I progressi nel settore dell’intelligenza artificiale, nella realtà virtuale e in quella “aumentata” miglioreranno e potenzieranno l’addestramento, trasformando i metodi con i quali avviene la preparazione della forza lavoro aeronautica. Alimentata dai mercati emergenti e dai cambiamenti nella composizione delle flotte, Boeing prevede una domanda continua di personale aeronautico, poiché la flotta commerciale globale evolve per soddisfare le esigenze dei passeggeri. Secondo il report Pilot and Technician Outlook (PTO) 2025 , il settore avrà bisogno di quasi 2,4 milioni di nuovi professionisti dell’aviazione entro il 2044 per far fronte alla crescita a lungo termine del traffico aereo mondiale. Secondo gli analisti statunitensi i vettori commerciali dovranno assumere: 660.000 piloti, 710.000 tecnici di manutenzione e un milione di assistenti di volo. Chris Broom, vicepresidente Commercial Training Solutions, Boeing Global Services, ha dichiarato: “Poiché la domanda di traffico aereo commerciale continua a superare la crescita economica e la flotta globale si espande per soddisfare la domanda, il nostro settore manterrà la flotta operativa sicura ed efficiente sostenendo lo sviluppo della forza lavoro per i vettori di tutto il mondo. Il settore sta investendo in tecnologie, inclusa la realtà aumentata, ovvero la combinazione immersiva di ambienti fisici e digitali che migliora l’apprendimento pratico e la consapevolezza situazionale. Boeing sta supportando i clienti con prodotti e servizi di formazione digitalmente avanzati per soddisfare le loro esigenze. Il pilastro del nostro approccio rimane la metodologia basata sulle competenze per la formazione e la valutazione, per garantire un addestramento aeronautico di alta qualità”. Nel report di previsione Boeing prevede entro il 2044 che due terzi del nuovo personale saranno necessari per sostituire lavoratori persi per pensionamento e turnover, mentre un terzo supporterà la crescita della flotta commerciale. La domanda di nuovo personale sarà trainata principalmente dagli aerei a corridoio singolo (corto e medio raggio), e come negli anni precedenti, Eurasia, Cina e Nord America continueranno a generare oltre la metà della nuova domanda di personale del settore, mentre Asia meridionale e Sud-est asiatico saranno le regioni con la crescita più rapida, con una domanda di personale che potrebbe triplicare. Insomma se avete in famiglia un giovane che non sa che cosa fare da grande, l’aviazione civile sta offrendo ottime opportunità. In Europa i percorsi per la formazione di piloti e tecnici sono standardizzati dall’autorità aeronautica comunitaria EASA che prevede il conseguimento di licenze di volo professionali (Commercial Pilot License e Airline Transpotation Pilot License), nonché di quelle relative agli addetti della manutenzione (Aircraft Maintenance License). In Italia sono attive una ventina di scuole di volo professionali e sono sedici gli istituti certificati che propongono la formazione per i tecnici. In particolare sono richiesti specialisti per motori e impianti, soprattutto per la parte elettro-avionica della strumentazione di bordo, sempre più evoluta e complessa. Dal punto di vista del pilotaggio invece c’è un rischio: che queste siano le ultime generazioni a formarsi in modo tradizionale. Dalla richiesta sempre più pressante per avere un solo pilota a bordo fino all’arrivo inevitabile di droni anche nel trasporto passeggeri, anche questa professione è destinata a evolvere in fretta.

La previsione di Boeing 2025-2044: