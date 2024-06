Tra il Milan e Zirkzee il nodo commissioni

Il Milan ha messo l'attaccante olandese del Bologna (cartellino su cui vantava un'opzione di controllo il Bayern Monaco) Joshua Zirkzee in cima alla lista dei desideri, ma la volontà dei rossoneri si sta scontrando con uno scoglio troppo alto. Non i 40 milioni della clausola che il club di Cardinale ha comunicato di essere pronto ad attivare dal prossimo 1° luglio, soldi che il Bologna dovrà dividere con il Bayern Monaco, ma le commissioni richieste dall'agente del calciatore.

Kia Joorabchian è bottega cara per le società che si accostano ai suoi top player e nel caso di Zirkzee le richieste hanno gelato non solo il Milan. L'iraniano vuole non meno di 15 milioni di euro, oltre un terzo del valore del cartellino. Settimane di discussioni con i dirigenti rossoneri non sembrano averlo ammorbidito a sufficienza e, dunque, Furlani si trova davanti al bivio. Ha l'accordo totale sullo stipendio di Zirkzee (contratto fino al 2029 da 4,5 milioni netti a stagione), ma per strategie del fondo RedBird non dovrebbe essere nelle condizioni di accettare la richiesta di una commissione considerata fuori mercato.

E' accaduto anche nelle scorse stagioni perché così hanno lavorato prima Elliott e ora RedBird. Attenzione: non è vero che il Milan non paga commissioni, ma non accetta cifre considerate spropositate o giochi al rialzo. Nell'anno solare 2023 i rossoneri hanno riconosciuto agli agenti con cui sono stati in contatto 15,2 milioni di euro complessivi, in crescita rispetto ai 12 del 2022. Numeri inferiori rispetto alle altre big della Serie A o internazionali.

Ora per Zirkzee il Milan è a un bivio. Cedere o no? Non farlo significherebbe dover ricominciare la caccia a un numero '9' che non sarà più Sesko che ha deciso di rinnovare fino al 2029 con il Lipsia uscendo dal mercato. Dove non è detto che si possa trovare qualcosa che stuzzichi come Zirkzee a 50-55 milioni di euro. Il problema non è, però, il valore del cartellino ma il nodo delle commissioni.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO SU PANORAMA