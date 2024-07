Soulé vuole la Roma, ma Giuntoli lo spinge verso la Premier League

Matias Soulé conteso dalla Roma e dal Leicester con in mezzo la Juventus e le necessità di far partire un'asta che ne alzi il prezzo. E' uno dei tormentoni di questa estate di calciomercato, perché la strategia di Cristiano Giuntoli è stata sin dal primo momento quella di ricavare il massimo possibile dalla cessione del giovane talento argentino (ultima stagione in prestito al Frosinone) così da avere i soldi da reinvestire per arrivare a Koopmeiners.

Il problema è che fin qui l'incastro non è riuscito e ora che le settimane avanzano se ne comprende anche la ragione. La Juventus valuta Soulé non meno di 35-40 milioni di euro, considera un sacrificio la sua cessione e se non avesse questioni di equilibri finanziari da rispettare non la prenderebbe nemmeno in considerazione come ipotesi. Sul tavolo dei dirigenti della Continassa c'è una proposta da 20 milioni più 5 di bonus che viene dal Leicester con allegato un contratto per il giocatore che si avvicina ai 4 milioni netti.

Non abbastanza per i bianconeri, ma una buona base di partenza. Solo che Soulé ha in testa la Roma e il suo entourage ha trovato un'intesa con i giallorossi, anche rinunciando a una parte dei possibili guadagni. Si tratterebbe in ogni caso di un notevole salto avanti rispetto allo stipendio attuale che si aggira intorno agli 800mila euro netti. La Roma non ha ancora fatto passi ufficiali verso la Juventus, ma ben difficilmente potrà mettere sul tavolo i 40 milioni che Giuntoli aspetta. Anzi. secondo i rumors sarebbe pronta ad attestarsi intorno ai 20 più qualche formula flessibile.

La Juventus non vede di buon occhio questa soluzione, sia perché lontana dai parametri economici che si è data sia per evitare di rinforzare una diretta concorrente. Ecco perché tutto è fermo anche se, in realtà, molto si sta muovendo. E sullo sfondo ci sono altri club inglesi che prendono informazioni su Soulé. Tra questi il West Ham con cui la Juventus ha già chiuso l'operazione Douglas Luiz.

