Christian Pulisic sta per diventare un giocatore del Milan. Il suo sbarco in Italia è previsto per mercoledì 12 luglio, giorno in cui effettuerà anche le visite mediche con il club rossonero per poi firmare il contratto e mettersi a disposizione di Stefano Pioli per l'inserimento nella squadra.

