Pogba, rilancio dall'Arabia Saudita: 150 milioni in tre anni

L'Arabia Saudita continua a tentare Paul Pogba con un rilancio rispetto l'offerta da 100 milioni in tre anni già rifiutata dal centrocampista francese. L'ultima voce parla di un rialzo a 150 milioni sempre spalmati su tre stagioni, con Pogba che riflette dopo essere stato nell'ultimo week end a Gedda ufficialmente per questioni personali ma anche, secondo quanto ricostruito, per visitare alcune strutture sportive. La Juventus, che l'anno scorso non ha quasi avuto il francese causa guai fisici, difficilmente si opporrebbe alla partenza che consentirebbe di risparmiare in maniera sostanziosa sul monte ingaggi.

