Osimhen, ultimo tentativo di trovare una squadra: al Galatasaray in prestito

Victor Osimhen in Turchia per una stagione, con la formula del prestito per poi vedere la prossima estate di trovare una squadra definitiva. E' la strada che il Napoli e l'entourage del giocatore stanno percorrendo in extremis rivolgendosi a uno dei pochi mercati ancora aperto dopo il gong nelle piazze europee. La destinazione è il Galatasaray, squadra in cui militano l'ex napoletano Mertens e Mauro Icardi.

La formula è quella del prestito secco con il Galatasaray che si impegna a versare all'attaccante tutto lo stipendio da 10,5 milioni netti più bonus (18 milioni lordi), peso insostenibile per gli equilibri di bilancio e spogliatoio per il gruppo di Antonio Conte. Si tratterebbe di un compromesso per evitare gli imbarazzi di un'annata da separato in casa, fuori rosa. La speranza è che in Turchia Osimhen possa trovare di nuovo continuità non deprezzandosi in vista di una cessione la prossima estate. Il suo stipendio scade nel 2026.

