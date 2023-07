De Laurentiis ha scelto il dopo Giuntoli: offerta a Massara

Le vacanze forzate di Frederick Massara, ex direttore sportivo 'licenziato' dal Milan insieme a Paolo Maldini, potrebbero essere agli sgoccioli. Massara è stato contattato da Aurelio De Laurentiis per prendere l'eredità di Giuntoli a capo dell'area tecnica del Napoli. Una scelta caduta sull'ex Milan ed ex Roma anche per la presenza in panchina di Rudi Garcia che con Massara ha lavorato in giallorosso. Il dirigente si è preso qualche giorno per riflettere su offerta e opportunità.

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO