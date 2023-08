Napoli, addio a Danso (e il Lens provoca)

Niente Napoli per Kevin Danso. Il difensore che rappresentava la prima scelta per sostituire il coreano Kim passato al Bayern Monaco per 58 milioni di euro ha deciso di rinnovare con il Lens. La firma sull'accordo fino al 2027 chiude la porta a ogni possibilità di sbarco in Serie A e nel video con cui il Lens ha comunicato l'accordo ci sono diversi riferimento sarcastici alla trattativa con il Napoli





Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied... 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH

— Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023





