Lazio, ecco Castellanos come vice Immobile

E' sbarcato in Italia Valentin Castellanos, attaccante che la Lazio ha scelto per dare peso e profondità al reparto offensivo. Viene dal New York City ed è stato pagato una quindicina di milioni di euro dai biancocelesti che da tempo cercavano un giocatore che potesse dare respiro ad Immobile, spesso costretto agli straordinari per mancanza di alternative. Nell'ultimo campionato ha militato nelle fila del Girona e si è segnalato per il poker di gol rifilato al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

