L'infortunio di Scamacca cambia il mercato dell'Atalanta: caccia a una punta

Il grave infortunio patito da Gianluca Scamacca nell'amichevole disputata e persa dall'Atalanta contro il Parma cambia i piani di mercato dei bergamaschi. L'attaccante ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco e del legamento collaterale: la peggiore delle diagnosi possibile per il movimento innaturale compiuto dall'articolazione nel cercare di addomesticare un pallone che proveniva dal centrocampo. Operazione immediata, ma i tempi di recupero difficilmente saranno inferiori ai sei mesi che significa proiettarsi nel 2025 avviato.

Una situazione che costringe l'Atalanta a ripensare la seconda parte del suo calciomercato. Fin qui tutto ruotava intorno alla sostituzione del probabile partente Koopmeiners oltre a Zaniolo, già messo sotto contratto. Ora a Gasperini servirà un'altra punta, dovendo affrontare i bergamaschi una stagione molto intensa con debutto il 14 agosto nella Supercoppa Europea contro il Real Madrid.

Il budget non sarà altissimo, ma potrebbero tornare d'attualità alcuni nomi che circolano anche per altre squadre. Ad esempio l'inglese Tammy Abraham, in uscita dalla Roma e accostato anche al Milan. Oppure PInamonti, che ha uno status e un ingaggio pesanti per il Sassuolo che deve ripartire dalla Serie B. Oppure il Cholito Simeone, ai margini del progetto del Napoli di Conte.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO SU PANORAMA