Immobile, prima offerta dall'Arabia per la Lazio

E' arrivata la prima offerta dall'Arabia Saudita alla Lazio per Ciro Immobile: 35 milioni di euro. Una cifra che non dovrebbe essere sufficiente per il presidente Lotito ma che sicuramente indica l'apertura di una trattativa, anche perché accompagnata dalla proposta di un biennale da 18 milioni netti a stagione per l'attaccante che ha battuto tutti i record con la maglia della Lazio. L'offerta viene da un paio di club: si parla di Al Wheda e Al Shabab. La Lazio ha già venduto in Arabia Saudita Milinkovic Savic, a un anno dalla scadenza del contratto, per 40 milioni di euro.

