Amrabat, futuro al Manchester United: 25 milioni di euro

Sofyan Amrabat parla... inglese. Il suo futuro è sempre più legato al Manchester United con la Fiorentina entrata ormai nell'ordine di idee di cederlo dopo aver resistito alle offerte che lo scorso gennaio arrivavano dal Barcellona. Il club inglese ha messo gli occhi sul centrocampista marocchino, protagonista di un grande Mondiale in Qatar, un mese che ha fatto schizzare in alto la sua valutazione. La Fiorentina tratta sulla base di 25 milioni di euro più una serie di bonus per avvicinarsi a quota 30 e chiudere in fretta per poi concentrarsi sul sostituto da consegnare a Vincenzo Italiano.

