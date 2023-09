Pure Biden fa patti con i vicini per rispedire a casa i clandestini

Perfino Joe Biden alla fine si è rassegnato a stringere un patto con il diavolo. Sebbene il presidente del Messico sia chiacchierato e contestato, nonostante nel Paese Latino-americano spadroneggino le gang di narcotrafficanti, l’inquilino della Casa Bianca ha deciso di stipulare un accordo in cui si prevede di «deportare» (lo scrive la Cnn) i migranti dalle città di confine verso i luoghi di provenienza. Dunque, basta masse di persone che premono alla frontiera nel tentativo di entrare illegalmente negli Stati Uniti. D’ora in poi il Messico farà ogni sforzo per arginare l’ondata di attraversamenti illegali, schierando migliaia di uomini ai valichi lungo il confine. Negli ultimi tempi, soprattutto da quando Biden è divenuto presidente sospendendo la costruzione del muro, gli ingressi di clandestini sono divenuti centinaia di migliaia. Si stima che ogni giorno siano poco meno di 10.000 le persone che provano a passare e in 24 ore la Border patrol esegue più di 8.000 arresti.



Leggi l'articolo completo su La Verità