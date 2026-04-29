Turbo Sinner, semifinale a Madrid ma che talento il baby Jodar

Ha diciannovei e un nome che fa già sognare gli spagnoli ricordando il mitico Nadal. Rafael Jodar è il futuro del tennis, quanto arriverà in alto lo scopriremo ma intanto ieri ha impegnato come non mai in questo Masters Atp 1000 di Madrid il numero uno al mondo Jannik Sinner che a fine partita gli ha reso onore: “Che giocatore” ha detto l’azzurro dopo aver vinto la ventunesima partita di fila (la ventiseiesima nei Masters 1000). Jodar era numero 911 nel marzo 2025 e oggi è salito fino al 34esimo posto della classifica live. Ha tutto per farsi largo nell’Élite del tennis, anche se al momento la distanza con il numero 1 del mondo è evidente, ma il ragazzo di Leganes, alla seconda sconfitta con 12 vittorie sulla terra in questo 2026, ha grandi doti. Coraggio, testa e colpi, per cominciare. E così in attesa delle prossime puntate archiviamo questo primo capitolo della serie Sinner-Jodar con un 6-2 7-6 in un’ora e 57 minuti.

La partita

Con il tetto della Caja Magica chiuso la sfida tra Sinner e Jodar è partita subito a un ritmo folle ma lo spagnolo nel primo set commette troppi errori e il “cannibale” Sinner non perdona strappandogli due volte il servizio e chiudendo facilmente il primo set con un perentorio 6-2. Ma nel secondo piovono occasioni su entrambi i fronti: Jodar ha cinque palle break ma non le sfrutta perchè in quel momento Sinner spiega a tutti come si diventa il più bravo di tutti. Anche Sinner ha parecchie occasioni per strappare il servizio all’avversario ma il ragazzo si salva. Sul 6-5 per Jodar e servizio di Jannik c’è l’epilogo di un match dove l’esperienza. Undici punti consecutivi dell’altoatesino, quattro nell’ultimo gioco e sette nel tie-break nel quale Jodar non fa neanche un punto. Applausi a tutti e due: il ragazzo ha un grande futuro, il tempo ci dirà se riuscirà ad arrivare al livello di Jannik.

Sinner soddisfatto

In semifinale Jannik Sinner affronterà il vincitore della sfida tra Fils e Lehecka. Intanto si gode la vittoria sullo spagnolo: “Jodar mi ha spinto fino al limite, è un giocatore incredibile. Era la prima volta che lo affrontavo, le prossime volte saprò cosa aspettarmi. Sono molto felice della vittoria, è stata una partita di grande qualità. Nel secondo set ho avuto un po’ di fortuna, ora pensiamo al prossimo turno. Essere in semifinale per la prima volta a Madrid vuol dire tanto”.