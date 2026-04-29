Design Week 2026, l’indotto raggiunge 255 milioni di euro (+14,7%)

Oltre mille gli eventi, che hanno costellato la Milano del FuoriSalone. Sette giorni pieni di creatività, che consacrano la leadership della città e del Made in Italy: secondo i dati del Centro Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, la Milano Design Week ha generato un indotto pari a 255 milioni di euro, con una crescita del +14,7% rispetto al 2025. Migliaia gli addetti ai lavori e i visitatori che hanno partecipato al circuito urbano dove la Moda non si è fatta attendere, organizzando alcuni degli appuntamenti più quotati. Da un lato, infatti, il calendario ufficiale di Milano Moda Design con i suoi cinquanta appuntamenti, tra cui le novità di Armani, Borbonese, Fendi, Roberto Cavalli e Versace; dall’altro, le esposizioni autonome con la firma di Louis Vuitton, Hermès e Nike giusto per fare alcuni nomi. Il risultato è un percorso organico che ha coniugato installazioni one-of-a-kind a collezioni casa sempre più raffinate. Qui le nostre preferite.

ARKET

Per festeggiare il lancio della prima collezione realizzata insieme a Laila Gohar, il marchio svedese ha scelto il Giardino delle Arti di via Palestro per ospitare un carrousel molto particolare: al posto di cavalli e animali, sono frutti e verdure a fare da seduta. “Volevamo creare qualcosa di aperto e inclusivo, qualcosa che invitasse le persone a entrare”, ha spiegato l’artista, “Una giostra ci è sembrata un modo naturale per farlo. È familiare, fisica e pensata per essere condivisa”

Blauer

Arte, moda e design si incontrano nello store di piazza XXV Aprile, dove il marchio di abbigliamento ospita l’immaginifico dell’artista pop Alvin. Centro dell’esperienza la scultura Blauer Dripping Heart. “Mi è piaciuta molto questa proposta perché il cuore è un simbolo universale e, in un periodo internazionale così complesso, credo ci sia davvero bisogno di trasmettere amore”, ha sottolineato Enzo Fusco, Presidente e CEO FGF Industry.

Buccellati

Per celebrare la collezione Caviar, la maison di oreficeria si affida alla visione di Federica Sala. Aquae Mirabiles è un percorso immersivo, una sorta di acquario delle meraviglie, progettato da Balich Wonder Studio e con la collaborazione di Luke Edward Hall. Tra storioni d’argento, acquarelli allegorici, la narrazione accompagna verso un banchetto subacqueo, una mise en table onirica, che evidenzia la lavorazione a sfere, codice distintivo di Caviar, che caratterizza posate, vassoi, ciotole, piatti e glacette.

Coin

Take over di Simone Guidarelli con il pattern King of the Roses, che irrompe negli spazi dello store Coin di piazza Cinque Giornate dalle vetrine al suo interno. In un’ambientazione teatrale, va in scena la nuova collezione di porcellane realizzata dal designer per Weissestal. “Ospitare King of the Roses nel nostro flagship di Piazza Cinque Giornate conferma l’impegno di Coin nel celebrare il design italiano. Questa collezione, che fonde la forza del gorilla con la delicatezza della rosa, rispecchia perfettamente la nostra visione di un lifestyle contemporaneo fatto di contrasti armonici e narrazioni inedite”, ha commentato, Paola Scalvini, direttrice Prodotto Casa di Coin

Dior

Una delle presentazioni più ambite della settimana, l’esposizione di Dior a Palazzo Landriani ha catalizzato l’attenzione del pubblico. Al centro del progetto, la collaborazione tra la maison e l’artista Noé Duchaufour-Lawrance, che ha reinterpretato attraverso il vetro soffiato i codici del New Look. Dalla sintesi di haute couture e art de vivre nascono le lampade Corolle, come la gonna a ruota presentata da Chirstian Dior alla fine degli anni Quaranta: il movimento si riflette nelle trasparenze, mentre il volume è dato dalla fibra di bambù madake, che richiama il motivo cannage.

Fendi

Doppio appuntamento per Fendi che, da un lato, ha svelato la collezione Baguette® 26424 Re-Editions, venti nuovi modelli che saranno poi presentati nelle boutique di New York e Shanghai; dall’altro, ha annunciato il vincitore della prima edizione del Design Prize eponimo. Ad aggiudicarsi il premio, selezionato da una giuria composta da big come Giulio Cappellini e Cristina Celestino tra gli altri, è il giovane designer svedese Gustav Craft con il progetto di arredi e sedute VIA. “Siamo onorati di presentare il Fendi Design Prize”, ha spiegato Ramon Ros, Presidente e Ceo della maison, “Fendi ha da sempre coltivato talenti e, attraverso questa iniziativa, desideriamo proseguire su questo percorso stimolante. La visione delle nuove generazioni di tutto il mondo che interpretano i codici della nostra Maison è per noi fonte di grande ispirazione e non vediamo l’ora di scoprire il prossimo designer di spicco del futuro”.

Gucci

Altra tappa ambitissima, il primo FuoriSalone di Demna ha scatenato la fomo del popolo del design e non solo. Ai Chiostri di San Simpliciano, code chilometriche per accedere a Gucci Memoria, il percorso in dodici arazzi, che ripercorrono la storia della maison da Guccio Gucci ad oggi. Il dettaglio in più? Il distributore di lattine personalizzate secondo gli archetipi dell’ultima collezione che, stando alle ultime quotazioni, hanno superato anche i 200 euro su Vinted.

Hermès

L’universo home di Hermès è uno dei più completi del panorama moda. La maison francese è tornata negli spazi della Pelota di via Palermo per svelare nuovi oggetti del desiderio e dell’abitare. Tanti pezzi da sognare, tutti inseriti nella scenografia concettuale di Charlotte Macaux Perelman, architetto e direttrice artistica delle collezioni Hermès per la casa insieme ad Alexis Fabry.

Louis Vuitton

Appuntamento a Palazzo Serbelloni con il nuovo capitolo degli Objets Nomades di Louis Vutton. Introdotta nel 2012, la collezione d’arredo si è imposta rapidamente per la capacità di guardare alla contemporaneità, collaborando con i design più visionari. Quest’anno la proposta si sdoppia: da un lato, Hommage Collection Pierre Legrain, storico collaboratore della maison che disegnò il suo primo mobile nel 1921; dall’altro, l’oggi con i pezzi disegnati da Raw Edges, Estudio Campana, Frank Genser e dall’LV Studio, che celebra i 130 anni del monogram di casa.

Moncler

Un polpo gigante abbraccia l’interno e l’esterno di 10 Corso Como, è l’installazione voluta da Moncler per celebrare la collezione estiva. Tra i progetti più fotografati della design week, la Puffy Summer del marchio è realizzata dal set designer Andy Hillman, che ha realizzato un ecosistema di gonfiabili, oltre al polpo anche una balena, un’aragosta, un cavalluccio marino, un granchio e un fenicottero, che ritornano come totem anche nella campagna pubblicitaria e come ha spiegato il suo protagonista, l’attore Jamie Dornan, “È interessante osservare come i codici distintivi di Moncler, da sempre legati all’inverno, vengano reinterpretati per la stagione estiva. La sensazione di calore e puffiness si traduce in una versione più leggera e disinvolta. L’intera campagna esprime un autentico senso di gioia e leggerezza”.

Paul & Shark

Speciale collaborazione per Paul & Shark con Archivio Alessandro Mendini. Per Le vetrine del flagship store milanese in via Montenapoleone 16, il marchio di abbigliamento ha scelto di celebrare un’icona del design postmoderno, la poltrona di Proust, disegnata da Mendini nel 1978.

Recarlo

Doppio appuntamento in boutique per Recarlo. Da un lato, l’evento The Rhythm of the Light, dedicato alla nuova collezione eponima, con la performance della DJ OfficialCat; dall’altro, le creazioni del paper artist, che interpretano attraverso linee ondulate, pieghe e colori, le gemme della collezione.

Ralph Lauren

Tra i pionieri del concetto di lifestyle, Ralph Lauren ha sviluppato un linguaggio comune, dove il lessico dell’abbigliamento corrisponde a quello della casa e viceversa. In vista dell’apertura del primo flagship store milanese interamente dedicato alla casa, previsto in autunno in via della Spiga, dove già hanno casa la boutique, il Ralph’s bar e il negozio kidswear, la label americana si è raccontato nel building di via San Barnaba con un setting che racconta la filosofia del brand in tema di arredamento in città, quanto in vacanza, mentre nel quadrilatero è andata in scena la celebrazione della cultura nautica.

Swarovski

La maison dei cristalli festeggia la collezione home-decor con la pubblicazione di The Quest for Light, un libro illustrato immersivo, co-scritto da Markus Langes-Swarovski e realizzato in collaborazione con il celebre illustratore Hiro Kamigaki e il suo studio IC4DESIGN. Il volume, disponibile in un numero selezionato di boutique, racconta l’eterna battaglia tra luce e oscurità, partendo dalla sede di Swarovski a Wattens, in Austria, per attraversare tutto il mondo secondo le regole del Seek-and-Find alla ricerca dei quattro grandi cristalli del mondo – Fiducia, Amore, Coraggio e Creazione. Presentatoa. Milano, il libro arriva in concomitanza con i primi 50 anni della collezione home-decor.