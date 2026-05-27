Tesori di famiglia: quanto vale davvero la ricchezza nascosta degli italiani

In Italia sono custoditi circa 150 miliardi di euro in gioielli, diamanti e orologi di lusso. Ecco come gestire questo patrimonio invisibile

In Italia la ricchezza non è mai stata soltanto una questione di conti correnti e investimenti. Per generazioni ha avuto anche una forma più discreta e familiare: un anello conservato in cassaforte, una collana ricevuta in eredità, un orologio importante passato di padre in figlio. Oggetti che non sempre si mostrano, raramente si vendono, quasi mai si valutano, ma che pesano nei patrimoni familiari e raccontano molto del rapporto degli italiani con il possesso, la memoria e la prudenza.

Secondo stime raccolte da Auctentic, private advisory house specializzata nella valutazione di diamanti, pietre preziose e orologi di lusso, in Italia sarebbero custoditi circa 150 miliardi di euro in beni preziosi. Un patrimonio enorme, ma in gran parte invisibile: perché raramente considerato come una componente economica della ricchezza familiare.

Per decenni l’accumulo di beni fisici è stato una forma di protezione. La generazione dei nonni comprava oro, gioielli o pietre anche come riserva, oltre che come simbolo di status o affetto. Il regalo importante segnava un matrimonio, una nascita, un passaggio di vita. Poi restava in famiglia, spesso accompagnato da racconti più che da documenti. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. Le nuove generazioni hanno un rapporto meno sacrale con il possesso materiale e ragionano diversamente su eredità, liquidità e valore d’uso. Quello che per una madre era «da tenere per sempre», per un figlio può diventare una domanda: che cosa ne facciamo?

Il punto delicato è che un gioiello di famiglia non è mai soltanto un bene da monetizzare. È memoria, identità, talvolta conflitto. La necessità di capirne il valore emerge soprattutto nei momenti di passaggio: una successione, una separazione, la divisione tra eredi. «Il nostro lavoro comincia spesso da una domanda molto semplice: quanto vale davvero?», spiega Dov Alter, CEO e cofondatore di Auctentic. «Ma dietro quella domanda ce n’è quasi sempre un’altra: che cosa è giusto fare con questo oggetto, rispettando sia il suo valore economico sia quello affettivo?».

La risposta non è scontata. Il mercato dei preziosi è difficile da leggere per un privato. Un certificato gemmologico può descrivere un diamante nei suoi parametri tecnici, ma non coincide con il valore di realizzo. Il prezzo dipende dal momento di mercato, dalla domanda internazionale, dalla qualità effettiva della pietra, dallo stato di conservazione, dalla documentazione disponibile e dal canale attraverso cui viene proposto.

È qui che il vecchio cassetto di famiglia incontra un mercato molto contemporaneo. Il lusso second hand cresce, alimentato da sostenibilità, circolarità e ricerca di pezzi unici. Ma il mercato resta frammentato e spesso opaco. Chi vende in fretta rischia di accettare la prima proposta. Chi sovrastima un bene può restare bloccato su aspettative irrealistiche. «Il certificato racconta che cosa è una pietra, non sempre che cosa vale oggi sul mercato», osserva Alter. «Per questo la valutazione deve tenere insieme competenza gemmologica, domanda reale e canali di vendita».

Auctentic interviene in questo spazio come consulente, più che come semplice intermediario: analizza i beni, li contestualizza rispetto al mercato e, quando il cliente lo desidera, li presenta a una rete internazionale di compratori professionali. La società ha fornito consulenza e valutazioni a quasi 10.000 clienti ed esaminato asset per un valore complessivo superiore a 60 milioni di euro. Il passaggio decisivo resta però a monte: trasformare un oggetto «di famiglia» in un bene conosciuto, documentato, interpretabile.

Forse il vero cambiamento è proprio questo. Gli italiani continuano a custodire molto, ma iniziano a interrogarsi di più. Non tutto deve essere venduto; non tutto deve restare fermo per sempre. Alcuni gioielli meritano di essere conservati, altri assicurati, altri ancora divisi o ricollocati. In ogni caso, il primo passo è sottrarli alla zona grigia del «chissà quanto vale». Perché dentro un cassetto può esserci un ricordo. Ma anche una decisione patrimoniale rimandata per troppo tempo.