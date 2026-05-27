Innamorarsi e altre pessime idee, commedia romantica con Lino Guanciale. La clip esclusiva

Alla regia di Simone Aleandri, l’attore è protagonista di un film di messinscene e imprevisti. Accanto a Ilenia Pastorelli, Andrea Delogu e Claudio Colica

Dopo essersi cimentato lungamente con il documentario d’autore, Simone Aleandri firma la sua prima commedia romantica, Innamorarsi e altre pessime idee, dal 28 maggio al cinema con 01 Distribution. Al centro del suo lavoro, però, restano i personaggi e le relazioni. Ma anche sotterfugi e imprevisti.

Protagonista è Lino Guanciale, appena visto nel film Scuola di seduzione di Carlo Verdone. Se lì era un prof a lezioni di emozioni e attrazione, ora è un avvocato appena scaricato dalla moglie, che inscena seduzioni e relazioni per attirarla di nuovo a sé. Nel cast anche Ilenia Pastorelli, Andrea Delogu, Claudio Colica, Grazia Schiavo e Davide Devenuto.

Da Viva Sarajevo a Tre volte Gerusalemme, da Mater Matera a Sono cosa nostra, dopo i doc Aleandri aveva già debuttato nel cinema di finzione con La notte più lunga dell’anno, presentato al Festival di Torino. Con il documentario Seydou, il sogno non ha colore, recentemente aveva invece raccontato l’attore protagonista del film Io Capitano di Matteo Garrone.

Immagine del film “Innamorarsi e altre pessime idee” (Foto: 01 Distribution)

La trama

Ecco la trama di Innamorarsi e altre pessime idee.

Lino (Lino Guanciale) è un avvocato di successo. Sente però la sua vita crollare quando la moglie Grazia (Grazia Schiavo) decide di lasciarlo per un affascinante chef, Paolo (Davide Devenuto).

Mosso da un desiderio di rivalsa, Lino escogita un piano: dimostrare a Grazia che Paolo è un seduttore pronto a tradirla e ad abbandonarla. Per riuscire nel suo scopo coinvolge Sofia (Andrea Delogu), una donna sommersa in guai legali con l’ex fidanzato. Lino le offrirà assistenza legale, lei dovrà sedurre Paolo.

Saranno aiutati dagli eccentrici amici di Lino (Tommy, Claudio Colica) e di Sofia (Matilde, Ilenia Pastorelli). Ma l’imprevisto è dietro l’angolo, ovviamente.

Immagine del film “Innamorarsi e altre pessime idee” (Foto: 01 Distribution)

In questo video in esclusiva un estratto del film Innamorarsi e altre pessime idee.