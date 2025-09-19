Tajani ha inaugurato la 56esima edizione del corso Sioi per la carriera diplomatica

venerdì 19 settembre 2025

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il presidente della Società italiana per l’organizzazione internazionale, l’ambasciatore Riccardo Sessa, hanno inaugurato la 56° edizione del corso di preparazione al concorso diplomatico e l’apertura dell’Anno accademico 2025/2026 della Sioi, Società italiana per l’organizzazione internazionale. Nel corso della cerimonia sono state illustrate ai 180 ammessi a frequentare il corso – che nel 2024 ha confermato il successo nella preparazione al concorso diplomatico con circa il 60 per cento dei vincitori usciti dalle sue fila – le principali iniziative sviluppate nel corso dell’anno 2024-2025 e gli sviluppi futuri negli ambiti della «analisi e ricerca» e della «formazione». «L’attuale congiuntura internazionale» ha dichiarato l’ambasciatore Riccardo Sessa, presidente Sioi, «impone un crescente impegno sia nell’analisi del contesto geopolitico, sia nella formazione continua del personalediplomatico. L’evoluzione convulsa e a tratti concitata della situazione internazionale, il travolgente sviluppo delle tecnologie digitali, il moltiplicarsi delle crisi nello scenario globale vedono la Sioi come un luogo elettivo per apprendere e affinare gli strumenti con cui comprendere il presente per affrontare il futuro. Una capacità e una conoscenza che con spirito di servizio rendiamo disponibile alle istituzioni e a tutti coloro che sentono il bisogno di uno sguardo nuovo per osservare e interpretare il mondocontemporaneo».

