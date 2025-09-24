Volley: è Grand’Italia ai Mondiali Belgio travolto, siamo in semifinale

Stavolta nessuna distrazione, stavolta l’Italia di Fefè De Giorgi mantiene la concentrazione al 100 per cento per tre set e spazza via il Belgio che, pensa te, battendoci nel girone ci aveva messo davanti a uno spareggio con l’Ucraina minando le nostre certezze. Ma quando gli azzurri hanno ritrovato la serenità e hanno pensato a giocare solo la loro meravigliosa pallavolo prima l’Argentina e poi il Belgio si sono arrese dopo soli tre set. Tutto facile? Nello sport c’è sempre un avversario davanti quindi stavolta la determinazione che ha sconfinato nella ferocia per dimostrare al mondo che siamo forti (forse i più forti) ha ridimensionato il Belgio che era diventato il nostro spauracchio. Rivincita? De Giorgi aveva detto che il passato non gli interessava e che l’unica cosa che contava era migliorare. Non sappiamo se nella testa degli azzurri c’era quel tie-break perso contro gli stessi avversari, forse un po’ tutti volevano la rivincita o forse semplicemente hanno pensato a giocare nel miglior modo possibile. E ci sono riusciti in pieno.

La partita e il futuro

Senza dimenticare che siamo i campioni del mondo in carica e che con questo risultato per la settima volta nella storia siamo nelle prime quattro squadre al mondo a dimostrazione del momento felice della pallavolo a tutti i livelli (le ragazze hanno appena vinto il Mondiale dopo l’oro all’Olimpiade) sbarchiamo nella semifinale di un torneo dove non sono mancate le sorprese. Ci toccherà la vincente di Polonia-Turchia in campo tra qualche ora, mentre dall’altra parte del tabellone domani si giocheranno Repubblica Ceca-Iran e Usa-Bulgaria. La dimostrazione di forza degli azzurri è stata evidente sin dall’inizio: nessuna incertezza con Giannelli maestoso e tutti gli altri a livelli altissimi da Russo a Michieletto, da Romanò a Bottolo fino a Gargiulo. Un’orchestra meravigliosa. Nel terzo set il Belgio ha provato a riparire la partita, ma l’equilibrio è durato fino al 9-9, poi gli azzurri hanno preso il largo e chiuso 3-0. Il capitano Giannelli ha elogiato la squadra: “C’era da capire cosa fare meglio, l’abbiamo capito ed è andata bene. Una prestazione convincente, tutti bravissimi i miei compagni. A me non piace perdere, con il Belgio la prima partita non ho giocato al massimo e non ho dato il contributo alla mia squadra. Me la sono riguardata quella partita ed ero sicuro di quello che potevo fare meglio. Volevo essere preparato per questa partita. E’ andata bene”.