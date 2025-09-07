Verstappen conquista Monza Leclerc duro: “Manca la macchina”

La passione del popolo ferrarista (370.000 spettatori all’autodromo di Monza) non è bastato per ripetere il miracolo dello scorso anno quando Charles Leclerc con una strategia a sorpresa beffò tutti e si aggiudicò il Gran Premio d’Italia. Il re di Monza del 2025 è Max Verstappen che si è costruito il trionfo con la pole position di sabato e che ha trionfato anche grazie agli errori della Mc Laren che ha ritardato al limite il pit stop sperando nella safety car e poi, dopo un errore dei meccanici che hanno ritardato Norris, ha ordinato a Piastri di restituire la posizione al compagno, cosa che l’australiano ha fatto senza poi andare ad attaccarlo per il secondo posto ma pensando di tenersi stretta la terza posizione in chiave Mondiale. Dopo Monza il vantaggio di Piastri su Norris è infatti di 31 punti.

Ferrari impotenti

Da Monza arriva un altro segnale di impotenza da parte delle Ferrari, troppo lontane da Verstappen e dalle Mc Laren per poter arrivare sul podio. Leclerc ci ha provato alla partenza e nei primissimi giri ed è riuscito anche a superare Piastri ma poi la superiorità della Mc Laren ha rimesso le cose a posto. Hamilton, partito decimo, ha cercato di recuperare qualche posizione e ha chiuso al sesto posto senza tuttavia riuscire mai a impensierire Russell sulla Mercedes. Molto deluso Leclerc a fine gara: “Speriamo arrivi a breve la nostra occasione per lottare con consistenza per la vittoria, ma al momento non è possibile: ci manca la macchina, non abbiamo il passo gara. 4° posto? Non ho rimpianti”. L’ultima frase di Charles è un colpo al cuore per i tifosi: “Gli altri più veloci? Fa male. È da un po’ che stiamo aspettando il nostro momento. Speriamo arrivi a breve la nostra occasione per lottare con consistenza per la vittoria, ma al momento non è possibile: ci manca la macchina“.