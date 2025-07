Un nuovo Sinner a Wimbledon, vince e regala colpi spettacolari

Poco più di un allenamento, ma anche un Jannick Sinner quasi nuovo nel match che gli spalanca gli ottavi di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo batte lo spagnolo Pedro Martinez in tre set con estrema facilità: lo spagnolo è in partita solo nel secondo set quando fallisce un paio di occasioni per andare sul 4-4 e a quel punto Sinner chiude il set 6-3 per poi asfaltare lo spagnolo nel terzo con lo stesso punteggio del primo (6-1). Va detto che Martinez era un po’ acciaccato tanto da dover chiedere l’intervento del fisioterapista per un problema alla spalla, ma la differenza tra i due è parsa subito evidente e nonostante qualche errore gratuito di Sinner da fondo campo, il match è filato via liscio senza intoppi per l’azzurro.

L’erba ispira i colpi al volo

Dentro una prestazione regolare di Sinner c’è però la novità di una maggiore intraprendenza dell’altoatesino nella ricerca di chiudere il punto con i colpi al volo. Sinner è stato molto più presente del solito nelle discese a rete e ha quasi sempre concluso a proprio favore gli scambi anche con colpi spettacolari che hanno entusiasmato il pubblico del torneo londinese. Conclusa felicemente la prima settimana con tre vittorie senza perdere neanche un set, adesso Sinner si proietta alla fase decisiva del torneo. Negli ottavi incontrerà il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e l’austriaco Offner. Tra i primi sedici giocatori di Wimbledon è entrato anche un altro italiano: Flavio Cobolli ha infatti battuto Jacob Mensik guadagnando l’accesso agli ottavi di finale contro il vincitore della sfida tra il rumeno Cilic e lo spagnolo Munar.