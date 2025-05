Supercoppa Italiana in Arabia anche nel 2026: 8 milioni di euro al club vincitore

Il calcio italiano piace ancora agli arabi che hanno deciso che per la terza edizione consecutiva la Supercoppa italiana si giocherà a Riyad.

Nel 2018 la Lega di Serie A stipulò un accordo triennale con l’Arabia Saudita, nella persona del ministro dello sport dell’Arabia Saudita, Turki Alalshikh, per portare la Supercoppa a Riyad per tre stagioni.

Un accordo che all’epoca aveva un valore complessivo di 24 milioni di euro. Le edizioni del 2020 e 2021 si sarebbero dovute tenere in Arabia Saudita ma, a causa della pandemia da Covid 19, si sono svolte a Reggio Emilia e al Meazza di Milano.

L’accordo è poi stato rinnovato per altre quattro edizioni e prevedeva che, in sei anni, si giochino in Arabia Saudita quattro edizioni, con due edizioni consecutive (2023 e 2024) in Arabia Saudita, due anni si giocherà altrove e infine le ultime due edizioni nel Paese saudita (2027 e 2028), ma adesso il governo arabo ha deciso di far giocare anche la prossima a Riyad e quindi, come da contratto, ne resterà un’ultima da giocare in tre anni.

Tocca all’Arabia Saudita decidere, così prevede il contratto e quindi l’anno prossimo di questi tempi sapremo quando si giocherà in Arabia l’ultima edizione.

L’accordo ha un valore complessivo di 92 milioni di euro. Ogni anno Riyad paga 23 milioni per avere la Supercoppa italiana, 6,8 entrano direttamente nelle casse della Lega, mentre i restanti 16,2 sono divisi tra le quattro partecipanti, 8 alla vincitrice, 5 alla finalista e 1,6 alle due semifinaliste sconfitte.

Al momento sono già qualificate MIlan e Bologna, le due finaliste di Coppa Italia che si sfideranno il 13 maggio all’Olimpico di Roma per la conquista del trofeo.

Gli altri due club che parteciperanno saranno presumibilmente Napoli e Inter, attualmente al primo e secondo posto in serie A a quattro giornate dalla fine del torneo.