Sinner trova subito il suo ritmo Battuto Tsitsipas, ora Djokovic

Non poteva esserci rientro migliore per Jannik Sinner dopo i crampi che lo avevano costretto al ritiro a Shanghai. Il quarto di finale della milionaria esibizione del Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita, è stata per il numero due del mondo letteralmente un one man show, dominata in lungo e in largo senza che il malcapitato Tsitsipas potesse fare qualcosa (6-2 6-3 il punteggio finale). Il greco non è mai stato in partita e a soli 27 anni la sua carriera sembra ormai al tramonto e pensare che prima che esplodessero i due fenomeni Alcaraz e Sinner era proprio il greco a essere considerato il potenziale numero uno del futuro.

Mai in partita

Sinner è partito fortissimo strappando subito il servizio a Tsitsipas ed è volato sul 4-0 gestendo poi senza problemi il primo set. Jannik è parso molto a suo agio sulla superficie molto veloce di Riad e ha vinto i giochi sul proprio servizio senza rischiare niente anche se non ha avuto una percentuale di prime palle altissima. Nel secondo set dopo il 3-0 a favore di Sinner che sembrava preludere a un imminente chiusura c’è stata una piccola reazione di Tsitsipas, ma Jannik senza troppo forzare ha chiuso 6-3. Domani in semifinale Sinner affronterà Djokovic mentre Carlos Alcaraz se la vedrà con Taylor Fritz che ha superato Alexander Zverev.