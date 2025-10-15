mercoledì 15 ottobre 2025

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Attualità » Sport » Sinner trova subito il suo ritmo Battuto Tsitsipas, ora Djokovic

Sinner trova subito il suo ritmo Battuto Tsitsipas, ora Djokovic

Sinner trova subito il suo ritmo Battuto Tsitsipas, ora Djokovic
Mimmo Cugini
Mimmo Cugini
– Lettura: 2 minuti

A Riad nel Six Kings Slam vittoria facile nei quarti per l’altoatesino in due set e con l’avversario mai in partita. Domani in semifinale la sfida al campione serbo

Non poteva esserci rientro migliore per Jannik Sinner dopo i crampi che lo avevano costretto al ritiro a Shanghai. Il quarto di finale della milionaria esibizione del Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita, è stata per il numero due del mondo letteralmente un one man show, dominata in lungo e in largo senza che il malcapitato Tsitsipas potesse fare qualcosa (6-2 6-3 il punteggio finale). Il greco non è mai stato in partita e a soli 27 anni la sua carriera sembra ormai al tramonto e pensare che prima che esplodessero i due fenomeni Alcaraz e Sinner era proprio il greco a essere considerato il potenziale numero uno del futuro.

Mai in partita

Sinner è partito fortissimo strappando subito il servizio a Tsitsipas ed è volato sul 4-0 gestendo poi senza problemi il primo set. Jannik è parso molto a suo agio sulla superficie molto veloce di Riad e ha vinto i giochi sul proprio servizio senza rischiare niente anche se non ha avuto una percentuale di prime palle altissima. Nel secondo set dopo il 3-0 a favore di Sinner che sembrava preludere a un imminente chiusura c’è stata una piccola reazione di Tsitsipas, ma Jannik senza troppo forzare ha chiuso 6-3. Domani in semifinale Sinner affronterà Djokovic mentre Carlos Alcaraz se la vedrà con Taylor Fritz che ha superato Alexander Zverev.

© Riproduzione Riservata
, ,