Sinner torna in campo: «Felice di condividere con voi questo momento»

“Finalmente i preparativi sono finiti. Oggi sarà la mia prima partita dopo un po’ di tempo, sono felice di tornare in campo e di poter condividere questo momento con tutti voi”. Jannick Sinner ha affidato ai social il suo pensiero nel giorno in cui il popolo che lo ama potrà finalmente rivederlo in un torneo ufficiale. Da giorni al Foro Italico sale l’attesa per il numero uno al mondo che ha dato un primo assaggio ai tifosi allenandosi sul campo 5 in un autentico bagno di folla. Stasera alle 19 sul campo Centrale Sinner affronterà l’argentino Mariano Navone, numero 99 al mondo. Sono passati 104 giorni dall’ultima volta in cui è sceso in campo e non fu un match banale perchè quel giorno arrivò il trionfo agli Australian Open.

Sul suo canale youtube Sinner ha raccontato l’attesa: “Volevo solo dirvi grazie di cuore per questi ultimi giorni. Per il supporto, l’amore che mi avete dato, la gioia.. è stato tutto fantastico. Quindi grazie mille per questo, per essere venuti anche ai miei allenamenti, è stata solo energia positiva. E oggi voglio portare la stessa energia anche in partita. Per quanto riguarda il risultato, qualunque cosa accada, oggi sarà la mia prima partita dopo un po’ di tempo, quindi, a prescindere da come andrà, sono felice di tornare in campo e di poter condividere questo momento con tutti voi. Sarà meraviglioso. Grazie ancora e a prestissimo!”. Un turbinio di emozioni nel momento in cui entrerà sul Centrale, la voglia di tornare a fare la cosa che sa fare meglio e qualche incertezza su come andrà perché gli allenamenti e la partita sono due cose molto diverse. Roma aspetta Sinner e Jannick chiede alla sua gente la spinta per tornare a vincere. E’ quello che gli chiedono tutti.