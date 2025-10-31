venerdì 31 ottobre 2025

Sinner supera Shelton in scioltezza In semifinale a Parigi c’è Zverev

Mimmo Cugini
Vittoria in due set con qualche passaggio a vuoto ma in assoluto controllo. Ennesimo confronto con il tedesco che ha battuto in tre set Medvedev

Non sarà al massimo della condizione, magari sarà anche un po’ stanco. Ma Jannik Sinner continua a vincere e si qualifica per le semifinali dell’Atp1000 di Parigi. Un’ora e nove minuti per superare l’americano Shelton con un po’ di difficoltà all’inizio della partita e poi un passaggio a vuoto nel secondo con un parziale di 8-0 a favore di Shelton. Ma niente che potesse mettere in discussione la vittoria dell’altoatesino, che dice di non pensare alla classifica e pensare solo giornata per giornata, ma intanto il traguardo è vicino. Lunedì sera Sinner può tornare numero uno al mondo e lui sa che sarebbe un bell’effetto in vista delle Finals di Torino Per farlo deve vincere il torneo di Parigi e il prossimo ostacolo in semifinale sarà il tedesco Aleksander Zverev che ha battuto in rimonta in tre set (2-6, 6-3, 7-6) il russo Daniel Medvev dopo due ore e mezzo di lotta. Un dispendio di energie che potrebbe pesare parecchio sul rendimento del tedesco nela sfida con Sinner che si giocherà alle 17.

Servizio e risposta

Jannik si è detto contento della sua partita, in particolare del servizio e della risposta che in effetti hanno messo in grossa difficoltà Shelton. Nel primo set la partenza è sembrata un po’ lenta, Sinner ha dato anche l’impressione di avere qualche problemino fisico, si è toccato il ginocchio e poi la schiena. Piccoli passaggi all’interno di una partita dominata senza problemi nella quale Shelton ha fatto fatica a reggere il ritmo di Jannik sbagliando parecchio.  Nel 400° match della carriera nel circuito maggiore, Sinner ha ottenuto la 23ª vittoria consecutiva sui campi indoor (Davis compresa) ed è diventato il primo italiano a raggiungere 43 volte le semifinali nel tour, staccando Fognini e Panatta. Sinner è andato almeno in semifinale in 9 tornei degli 11 disputati finora nel 2025, con il suggello di due vittorie Slam, due titoli 500 e quattro finali.

La partita

Sinner è partito un po’ contratto non sfruttando due palle break sul 2-2 del primo set. Ha chiesto consigli alla panchina e Cahill gli ha detto di accorciare gli scambi, così Jannik ottiene subito il break e gli errori di Shelton lo aiutano (chiuderà con il 67% di prime, solo il 29% di punti vinti con la seconda, 7 ace e 5 doppi falli). Set chiuso 6-3 e quando Sinner va sul 3-1 nel secondo la partita sembra finita invece Jannik ha un black-out, l’americano infila una serie di otto punti consecutivi e si porta sul 3-3. Ma è l’ultimo squillo di Shelton perchè poi Sinner si riappropria del suo ritmo e infila tre giochi consecutivi chiudendo così con un altro 6-3.

