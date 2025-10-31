Sinner supera Shelton in scioltezza In semifinale a Parigi c’è Zverev

Non sarà al massimo della condizione, magari sarà anche un po’ stanco. Ma Jannik Sinner continua a vincere e si qualifica per le semifinali dell’Atp1000 di Parigi. Un’ora e nove minuti per superare l’americano Shelton con un po’ di difficoltà all’inizio della partita e poi un passaggio a vuoto nel secondo con un parziale di 8-0 a favore di Shelton. Ma niente che potesse mettere in discussione la vittoria dell’altoatesino, che dice di non pensare alla classifica e pensare solo giornata per giornata, ma intanto il traguardo è vicino. Lunedì sera Sinner può tornare numero uno al mondo e lui sa che sarebbe un bell’effetto in vista delle Finals di Torino Per farlo deve vincere il torneo di Parigi e il prossimo ostacolo in semifinale sarà il tedesco Aleksander Zverev che ha battuto in rimonta in tre set (2-6, 6-3, 7-6) il russo Daniel Medvev dopo due ore e mezzo di lotta. Un dispendio di energie che potrebbe pesare parecchio sul rendimento del tedesco nela sfida con Sinner che si giocherà alle 17.

Servizio e risposta

Jannik si è detto contento della sua partita, in particolare del servizio e della risposta che in effetti hanno messo in grossa difficoltà Shelton. Nel primo set la partenza è sembrata un po’ lenta, Sinner ha dato anche l’impressione di avere qualche problemino fisico, si è toccato il ginocchio e poi la schiena. Piccoli passaggi all’interno di una partita dominata senza problemi nella quale Shelton ha fatto fatica a reggere il ritmo di Jannik sbagliando parecchio. Nel 400° match della carriera nel circuito maggiore, Sinner ha ottenuto la 23ª vittoria consecutiva sui campi indoor (Davis compresa) ed è diventato il primo italiano a raggiungere 43 volte le semifinali nel tour, staccando Fognini e Panatta. Sinner è andato almeno in semifinale in 9 tornei degli 11 disputati finora nel 2025, con il suggello di due vittorie Slam, due titoli 500 e quattro finali.

La partita

Sinner è partito un po’ contratto non sfruttando due palle break sul 2-2 del primo set. Ha chiesto consigli alla panchina e Cahill gli ha detto di accorciare gli scambi, così Jannik ottiene subito il break e gli errori di Shelton lo aiutano (chiuderà con il 67% di prime, solo il 29% di punti vinti con la seconda, 7 ace e 5 doppi falli). Set chiuso 6-3 e quando Sinner va sul 3-1 nel secondo la partita sembra finita invece Jannik ha un black-out, l’americano infila una serie di otto punti consecutivi e si porta sul 3-3. Ma è l’ultimo squillo di Shelton perchè poi Sinner si riappropria del suo ritmo e infila tre giochi consecutivi chiudendo così con un altro 6-3.