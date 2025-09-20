sabato 20 settembre 2025

Sinner star in Cina, copertina su Vogue Man che torna dopo 13 anni

Mimmo Cugini
Bagno di folla in aeroporto per il tennista italiano che sarà impegnato nel torneo di Pechino che inizia il 25 settembre e poi a Shangai per il Master 1000 dall’1 al 12 ottobre

Jannik Sinner ha lasciato l’Italia per raggiungere la Cina e al suo arrivo a Pechino è stato accolto come una star dai tifosi all’aeroporto. Il numero due al mondo nel tour dell’anno scorso era stato acclamato dalla folla che lo aveva seguito fino in albergo. E la t-shirt con la sua immagine prodotta in edizione limitata era andata subito esaurita. Stavolta Jannik è finito sulla copertina di Vogue Man nella sua edizione cinese che è tornata in edicola dopo tredici anni. Un’altra dimostrazione della grande popolarità di cui gode in ogni parte del mondo e dell’affetto che i suoi tifosi sono pronti a riservargli anche dopo che ha perso lo scettro di numero al mondo.

I prossimi impegni

“Ora parto per Pechino, ci sono ancora tanti tornei importanti per me però mi sento pronto fisicamente – ha detto Sinner, a Milano per la presentazione della sua Fondazione -. Mi sento bene, dopo lo Us Open ho staccato un po’ la testa e quindi ora mi sento pronto per ripartire, pronto per fare qualche cambiamento e diventare un giocatore ancora migliore“. L’anno scorso la tournèe cinese aveva portato la sconfitta nella finale di Pechino con Alcaraz e la vittoria contro Djokovic a Shangai. Il torneo di Pechino inizia il 25 settembre (non ci sarà rivincita con Alcaraz, che ha scelto il torneo di Tokyo), il Masters 1000 di Shanghai è in programma dall’1 al 12 ottobre. Poi Sinner parteciperà dal 15 al 18 ottobre all’esibizione milionaria di Riad.

