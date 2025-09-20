Sinner star in Cina, copertina su Vogue Man che torna dopo 13 anni

Jannik Sinner ha lasciato l’Italia per raggiungere la Cina e al suo arrivo a Pechino è stato accolto come una star dai tifosi all’aeroporto. Il numero due al mondo nel tour dell’anno scorso era stato acclamato dalla folla che lo aveva seguito fino in albergo. E la t-shirt con la sua immagine prodotta in edizione limitata era andata subito esaurita. Stavolta Jannik è finito sulla copertina di Vogue Man nella sua edizione cinese che è tornata in edicola dopo tredici anni. Un’altra dimostrazione della grande popolarità di cui gode in ogni parte del mondo e dell’affetto che i suoi tifosi sono pronti a riservargli anche dopo che ha perso lo scettro di numero al mondo.

I prossimi impegni

“Ora parto per Pechino, ci sono ancora tanti tornei importanti per me però mi sento pronto fisicamente – ha detto Sinner, a Milano per la presentazione della sua Fondazione -. Mi sento bene, dopo lo Us Open ho staccato un po’ la testa e quindi ora mi sento pronto per ripartire, pronto per fare qualche cambiamento e diventare un giocatore ancora migliore“. L’anno scorso la tournèe cinese aveva portato la sconfitta nella finale di Pechino con Alcaraz e la vittoria contro Djokovic a Shangai. Il torneo di Pechino inizia il 25 settembre (non ci sarà rivincita con Alcaraz, che ha scelto il torneo di Tokyo), il Masters 1000 di Shanghai è in programma dall’1 al 12 ottobre. Poi Sinner parteciperà dal 15 al 18 ottobre all’esibizione milionaria di Riad.