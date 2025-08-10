Sinner riparte come un fulmine. Debutto a Cincinnati da record

La prima volta dopo il trionfo di Wimbledon per Jannik Sinner è poco più di un allenamento. Il numero uno al mondo ci mette solo 59 minuti per battere il colombiano Galan. Non era un test difficile da affrontare ma Sinner lo ha fatto con la solita serietà, con quella concentrazione che lo ha portato a questi livelli. E’ la vittoria più veloce di Jannik nel circuito a dimostrazione che il trionfo di Wimbledon ha avuto un effetto benefico sull’altoatesino.

Folla in delirio

Cincinnati gli ha riservato una grande accoglienza, prima e dopo il match. Sinner con la solita gentilezza ha firmato autografi e palline, poi ha spazzato via Galan lasciandogli soltanto due giochi. Dominio assoluto e adesso il prossimo avversario sarà Diallo contro il quale scenderà in campo domani. Sinner alla fine della partita ha spiegato il suo approccio al torneo: “Gli allenamenti sono sempre un po’ diversi dalle partite, quindi ero curioso di vedere come sarebbe andata su questa superficie”.

Riposo e golf

Jannik ci tiene molto a vincere a Cincinnati: “Qui la palla viaggia molto veloce, bisogna trovare il giusto ritmo. C’è ancora qualcosa da migliorare, ma sono molto felice di come è andato il primo turno. Tornare qui con questo pubblico fantastico è incredibile”. Oggi per Sinner giornata di riposo e magari si rilasserà giocando a golf. “Ma non giocherò con Alcaraz, lui è troppo forte. Ci divertiremo con il mio team. Dopo Wimbledon ho staccato la spina, per dieci giorni non ho preso in mano la racchetta, non avrei mai pensato che potesse succedere”.

Fuori Musetti e Cobolli

La prima giornata di Cincinnati non è stata altrettanto positiva per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, entrambi eliminati al primo turno. Bella vittoria invece per Lorenzo Sonego che ha battuto Bergs. Oggi in campo Carlos Alcaraz ma anche gli altri azzurri Darderi e Nardi e tra le donne esordio per Jasmine Paolini.