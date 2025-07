Sinner in tv: oltre il 40 % di share. Per Wimbledon incassa 3,46 milioni

L’audience media è stata di 5,7 milioni di spettatori: 4,14 su TV8 in chiaro e 1,53 su Sky. E nella classifica dei guadagni del 2025 Jannik ha toccato 7,16 milioni di euro pur giocando meno partite dell’anno scorso per la squalifica

Quattro italiani su dieci hanno deciso che il pomeriggio della seconda domenica di luglio lo avrebbero passato sul divano davanti alla tv, per vedere la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E hanno fatto bene, visto com’è finita. I dati auditel sugli ascolti sono straordinari: l’audience media è stata di 5,7 milioni di spettatori. Tv8 che ha deciso di diffondere in chiaro l’evento di cui la piattaforma Sky detiene i diritti ha ottenuto un risultato eccezionale: 4,14 spettatori, mentre sulla tv a pagamento sono stati 1,53 milioni. Da quando Sinner è entrato tra i migliori giocatori del mondo e soprattutto da quando l’azzurro è diventato il numero uno al mondo sul tennis c’è grande attenzione mediatica e straordinaria partecipazione popolare. Solo tre partite giocate in Italia e con copertura Rai hanno ottenuto più ascolti: Atp Finals 2023, Coppa Davis 2023 e finale di Roma di quest’anno tra Sinner e Alcaraz. In Spagna la partita è stata trasmessa solo a pagamento da Movistar e ha totalizzato 608.000 spettatori per un 7,4% di share. Ben diversi i numeri della Bbc, che trasmette il torneo di Wimbledon dal 1938: media di 6,1 milioni di telespettatori con picco di 8.

E Sinner è sempre più ricco

Con la vittoria di Wimbledon Jannik Sinner ha incassato 3,46 milioni di euro lordi, anche se dal punto di vista simbolico nulla può valere quanto il trofeo che gli è stato consegnato dalla principessa Kate per la vittoria. Finora in stagione Sinner ha intascato 7,16 milioni di euro, poco meno di metà dei 14,5 che aveva guadagnato nel 2024. Quest’anno Sinner ha giocato solo 29 partite, ovviamente a causa della squalifica. Ma con il successo nel torneo sull’erba londinese si avvicina sensibilmente a Carlos Alcaraz che guida la classifica dei guadagni dei tennisti nel 2025 con 8,1 milioni di euro. C’è ancora tempo per superare lo spagnolo anche in questa classifica. Jannik adesso si prenderà un paio di settimane di vacanza per poi tornare in campo il 27 luglio in Canada. Inizia la stagione sulla superficie veloce, quella che l’azzurro preferisce. Dopo Toronto ci sarà l’appuntamento di Cincinnati dove ha vinto lo scorso anno e poi gli Us Open dove è facile pronosticare un’altra finale col rivale spagnolo. A settembre volerà a Pechino e Shangai poi la ricchissima esibizione di Riad. Poi a novembre il gran finale tutto tricolore: Atp Finals a Torino dal 9 al 16 e finale di Coppa Davis dal 18 al 23 dove ritroverà il suo popolo.