Jannik Sinner vince Wimbledon e firma tre palline per George, Charlotte e Louis

Dopo aver conquistato il suo primo titolo a Wimbledon, Jannik Sinner ha vissuto un momento speciale anche fuori dal campo.

Alla presenza del principe William e di Kate Middleton — patrona del torneo — insieme ai piccoli George e Charlotte, il campione italiano ha incontrato la famiglia reale nel post-match, firmando tre palline da tennis richieste proprio dalla principessa Charlotte.

Una per sé, una per il fratello George e una, su richiesta di Kate, per il piccolo Louis, assente all’incontro. «Louis sarebbe molto dispiaciuto altrimenti», ha scherzato William.

Sinner si è detto emozionato dall’incontro: «È stato incredibile. Per noi tennisti è speciale sapere che la famiglia reale ci segue con così tanto interesse».