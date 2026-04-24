Sinner, esordio faticoso a Madrid Alcaraz rinuncia a Roma e Parigi

Nel giorno dell’esordio all’Atp Masters 1000 di Madrid di Jannik Sinner arriva la notizia della rinuncia di Carlos Alcaraz agli Internazionali di Roma e di Francia. L’infortunio al polso che il tennista spagnolo ha subito a Barcellona ha bisogno di tempo per guarire bene e quindi Carlos non ci sarà nè al Foro Italico nè al Roland Garros, i due tornei più importanti sulla terra battuta nei quali lo scorso anno aveva trionfato proprio battendo Sinner. “Dopo i risultati dei test effettuati – ha scritto Alcaraz -, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in pista. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti”. “E’ una notizia molto triste” ha detto Sinner appena informato della rinuncia del rivale ai due prossimi tornei. “È duro, veramente duro. Con questo tipo di infortuni devi andare veramente piano. È il campione uscente ed è un peccato che non possa difendere i titoli dello scorso anno, mi dispiace non poter affrontare quello che è sicuramente il più forte del mondo su questa superficie. È una notizia molto triste, e gli auguro tutta la fortuna del mondo e il recupero più veloce possibile, non me l’aspettavo e spero di rivederlo in pista a Wimbledon”.

Sinner vince a fatica

Il pomeriggio sulla terra rossa della Caja Magica non è stato facile per Jannik Sinner che ci ha messo 2 ore e 20 minuti per battere Benjamin Bonzi: 6-7(6) 6-1 6-4 il punteggio a favore di Jannik, che domenica, al terzo turno, affronterà un altro qualificato, il danese Moller (n.169). Per tutto il primo set, poi perso al tie-break, Sinner è stato in difficoltà contro Bonzi, numero 104 della classifica mondiale. Il francese ha giocato molto bene, sbagliando pochissimo mentre Sinner ha avuto pessime percentuali sul rovescio, si è rivolto spesso al suo angolo dove c’erano Cahill e Vagnozzi, ma per tutto il primo set non è riuscito a risolvere la situazione, neanche nel tie-break dove di solito è sempre lucido nelle scelte. Bonzi galvanizzato dalla situazione ha vinto 8-6 il tie-break. Nel secondo set la svolta arriva al quarto gioco quando Sinner riesce finalmente a strappare il servizio all’avversario, dopo aver rischiato sul suo precedente turno di battuta. L’azzurro si scioglie, ottiene un altro break e chiude 6-1. Nel quinto gioco del terzo set Jannik rimonta da 30-0, si procura la palla break con una palla corta e pallonetto e viene a prendersi a rete il break. Poi mantiene il servizio e chiude la partita con una palla corta.