Monopattini, cambia tutto all’ultimo minuto: assicurazione rinviata al 16 luglio, targa obbligatoria da maggio

C’è una data che sparisce dal calendario e un’altra che resta lì, immobile, pronta a diventare realtà. Nel caos normativo che da mesi circonda i monopattini elettrici, il governo sceglie la linea del rinvio selettivo: l’assicurazione obbligatoria slitta, ma la “targa” resta. E per chi circola ogni giorno in città, la differenza non è solo tecnica, è concreta.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno ufficializzato lo slittamento al 16 luglio 2026 dell’obbligo di Rc per i monopattini elettrici. Una decisione che arriva dopo le segnalazioni dell’Ania, l’associazione delle compagnie assicurative, che ha evidenziato problemi tutt’altro che marginali: i sistemi informatici necessari per gestire le polizze semplicemente non sono pronti.

Il rinvio dell’assicurazione: cosa sta succedendo davvero

Dietro il rinvio non c’è un ripensamento politico, ma una questione strutturale che racconta molto del rapporto tra norme e realtà. L’assicurazione obbligatoria, infatti, non può esistere senza un sistema di identificazione efficace dei mezzi. Tradotto: senza una targa funzionante e tracciabile, assicurare un monopattino diventa un esercizio teorico.

Il nodo è tutto nei flussi di dati: la piattaforma della Motorizzazione, la banca dati delle assicurazioni e i sistemi delle compagnie devono dialogare in tempo reale. Oggi non lo fanno ancora in modo stabile, e questo rende impossibile emettere polizze affidabili su larga scala. Da qui la decisione di spostare la scadenza di due mesi, al 16 luglio.

La targa invece resta: dal 16 maggio si parte

Se l’assicurazione può aspettare, il contrassegno identificativo no. Dal 16 maggio scatta infatti l’obbligo di dotare i monopattini di una sorta di mini-targa, un elemento destinato a cambiare radicalmente la gestione di questi mezzi nelle città italiane.

È un passaggio chiave perché introduce, per la prima volta, un principio di tracciabilità reale. Non più oggetti anonimi che attraversano traffico e marciapiedi, ma veicoli identificabili, potenzialmente sanzionabili, inseriti in un sistema più vicino a quello degli altri mezzi di trasporto.

Le regole già in vigore: cosa non cambia

Al netto del rinvio, il quadro normativo resta già oggi più stringente rispetto al passato. L’obbligo del casco, in vigore dal dicembre 2024, rappresenta uno dei pilastri della nuova disciplina, insieme alla responsabilità civile verso terzi che diventerà effettiva con l’assicurazione.

La base giuridica resta quella fissata dalla legge 160 del 2019, che ha definito per la prima volta requisiti e limiti dei monopattini elettrici, trasformandoli da fenomeno urbano spontaneo a oggetto normato.

Il vero nodo: sicurezza o burocrazia?

Il rinvio apre inevitabilmente una domanda più ampia: si tratta di una pausa tecnica o dell’ennesimo segnale di un sistema che fatica a stare al passo con la mobilità contemporanea?

Da una parte c’è l’esigenza di garantire sicurezza e responsabilità, dall’altra una macchina amministrativa che procede per aggiustamenti successivi, spesso inseguendo la realtà invece di anticiparla. Il risultato è una normativa a metà, dove una parte entra in vigore e l’altra resta sospesa.

Cosa succede ora

La nuova scadenza del 16 luglio diventa quindi il vero banco di prova. Entro quella data, il sistema dovrà essere in grado di funzionare senza margini di incertezza: identificazione dei mezzi, emissione delle polizze, controlli.

Nel frattempo, la targa rappresenterà il primo vero cambio di paradigma. Un passaggio che segna la fine dell’era del monopattino “libero” e l’inizio di una fase più regolata, dove la mobilità leggera entra definitivamente nel perimetro delle responsabilità.