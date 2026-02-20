venerdì 20 febbraio 2026

Sinner eliminato dal ceco Mensik L’avventura a Doha è già finita

Mimmo Cugini
L’altoatesino battuto in tre set, salta la sfida in finale con Alacaraz

Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Jannik Sinner al torneo di Doha. L’italiano, numero due al mondo, è stato sconfitto in tre set da Jakub Mensik. E’ la seconda sconfitta in due tornei nel 2026, prima il ko con Djokovic nelle semifinali degli Australian Open e adesso questo imprevisto incidente di percorso in Qatar. Il cecop classe 2005 è considerato un astro nascente del tennis, destinato ad inserirsi nella lotta tra i due fuoriclasse Sinner e Alcaraz. Ma la partita di Doha dà l’impressione di essere un’occasione perduta per Sinner anche se Mensik ha servito molto bene e ha dimostrato grande potenza nei colpi da fondo campo sia con il dritto che con il riovescio.

Gli errori di Sinner

Jannik ha giocato male nel primo set e nel secondo per cercare di recuperare ha dovuto alzare il livello dei colpi. L’altoatesino è ricorso spesso alla palla corta per cercare di mettere in difficoltà l’avversario che però si è dimostrato molto bravo anche negli spostamenti. Sinner sembra in crescendo ma nel terzo set perde subito il servizio e non riesce più a recuperare anzi è il ceco che gli strappa di nuovo il servizio e chiude 7-6, 2-6, 6-3. Non ci sarà dunque la sfida con Alcaraz che era attesa per la finale a Doha. Da qui fino agli Internazionali di Roma Sinner non ha punti da difendere e ora, tra Indian Wells e Miami, dovrà fare in modo di avvicinarsi ad Alcaraz.

