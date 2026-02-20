Sinner eliminato dal ceco Mensik L’avventura a Doha è già finita

Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Jannik Sinner al torneo di Doha. L’italiano, numero due al mondo, è stato sconfitto in tre set da Jakub Mensik. E’ la seconda sconfitta in due tornei nel 2026, prima il ko con Djokovic nelle semifinali degli Australian Open e adesso questo imprevisto incidente di percorso in Qatar. Il cecop classe 2005 è considerato un astro nascente del tennis, destinato ad inserirsi nella lotta tra i due fuoriclasse Sinner e Alcaraz. Ma la partita di Doha dà l’impressione di essere un’occasione perduta per Sinner anche se Mensik ha servito molto bene e ha dimostrato grande potenza nei colpi da fondo campo sia con il dritto che con il riovescio.

Gli errori di Sinner

Jannik ha giocato male nel primo set e nel secondo per cercare di recuperare ha dovuto alzare il livello dei colpi. L’altoatesino è ricorso spesso alla palla corta per cercare di mettere in difficoltà l’avversario che però si è dimostrato molto bravo anche negli spostamenti. Sinner sembra in crescendo ma nel terzo set perde subito il servizio e non riesce più a recuperare anzi è il ceco che gli strappa di nuovo il servizio e chiude 7-6, 2-6, 6-3. Non ci sarà dunque la sfida con Alcaraz che era attesa per la finale a Doha. Da qui fino agli Internazionali di Roma Sinner non ha punti da difendere e ora, tra Indian Wells e Miami, dovrà fare in modo di avvicinarsi ad Alcaraz.